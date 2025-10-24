Ces endroits qu’on ne nettoie jamais, et pourtant ils sont pires que les toilettes

Les toilettes sont souvent perçues comme l’endroit le plus sale de nos maisons ou des lieux publics. Pourtant, de nombreuses études montrent que certains objets du quotidien abritent bien plus de bactéries que la cuvette des WC. Ignorés lors des routines de nettoyage, ces espaces ou objets peuvent devenir de véritables nids à microbes. Pas de panique : un peu de vigilance (et une lingette bien placée) peut faire toute la différence.

Les poignées de porte : le point de contact oublié

Elles sont là, discrètes, solides, toujours à portée de main. On les touche des dizaines de fois par jour, souvent sans y penser. Pourtant, les poignées de porte sont de véritables carrefours à microbes. Selon une étude publiée dans le Journal of Hospital Infection, elles peuvent abriter des bactéries comme Staphylococcus aureus (responsable d’infections cutanées), Escherichia coli ou encore des virus comme le redoutable norovirus.

Et le pire ? On ne les nettoie presque jamais. En entreprise, à la maison ou dans les espaces publics, elles sont manipulées par tout le monde mais rarement désinfectées. Une petite pulvérisation de vinaigre blanc, une fois par semaine, suffirait pourtant à limiter la casse. Pas de quoi se ruiner, ni d’y passer des heures.

Les téléphones portables : nos meilleurs amis… et pires ennemis

Votre téléphone vous suit (probablement) partout. Dans le lit, dans le métro, à table, parfois même aux toilettes. Résultat ? Il devient une véritable plaque tournante pour les bactéries. Des chercheurs de l’université de l’Arizona ont estimé qu’un smartphone contient jusqu’à 10 fois plus de bactéries qu’un siège de toilettes.

Entre la chaleur de la main, les surfaces grasses et la proximité du visage, c’est l’endroit rêvé pour qu’un microbe s’installe confortablement. Heureusement, il suffit d’un chiffon doux légèrement imbibé de vinaigre blanc pour lui offrir un petit bain de propreté.

Les éponges de cuisine : la bombe microbiologique du quotidien

Ironie du sort : l’objet censé nettoyer est souvent le plus sale de la maison. L’éponge de cuisine, fidèle alliée des plans de travail étincelants, est en réalité un terrain de jeu pour des milliards de bactéries. D’après la revue Scientific Reports, une seule éponge peut contenir jusqu’à 54 milliards de bactéries par centimètre cube. On y retrouve notamment E. coli et Salmonella. La solution ? Changez votre éponge chaque semaine, ou stérilisez-la régulièrement au micro-ondes (humide, 1 minute à puissance maximale). Votre cuisine vous dira merci.

Les claviers et souris d’ordinateur : un danger sous les doigts

Que vous soyez télétravailleuse, gameuse ou simple adepte du surf en ligne, vos doigts ne quittent jamais votre clavier. Résultat : miettes, poussière, sueur, café renversé… et un joli écosystème bactérien en prime. Une enquête menée par l’université de Londres a montré que certains claviers contiennent jusqu’à 5 fois plus de bactéries que la lunette des toilettes. Et la souris n’est pas en reste ! Un petit dépoussiérage à l’air comprimé, suivi d’un coup de lingette désinfectante, suffit à garder votre espace de travail propre.

Les sacs à main et sacs à dos : les nomades pas si inoffensifs

Posés à terre dans le bus, dans les toilettes, au café ou dans le métro, nos sacs voyagent partout… et ramènent un petit souvenir invisible. Une étude britannique a révélé qu’un sac sur cinq est plus sale qu’une lunette de toilettes. La solution ? Évitez de poser votre sac au sol, surtout dans les lieux publics, et pensez à nettoyer les anses et le fond avec un chiffon humide. Et si vous avez un sac en tissu, un petit passage en machine de temps en temps fait des miracles.

Les télécommandes : stars de la flemme, championnes de la saleté

C’est l’objet qu’on tripote sans réfléchir, souvent en grignotant. Et entre deux épisodes de série, les miettes s’invitent dans les interstices. Dans les hôtels, la télécommande est même l’un des objets les plus contaminés de la chambre, selon plusieurs études d’hygiène. Chez vous, un petit coup de désinfectant une fois par semaine suffit à la remettre d’aplomb. Bonus : cela évitera aussi que les boutons collent quand vous changez de chaîne.

Les rideaux de douche : un décor qui moisit

Humidité + chaleur + éclaboussures = le trio parfait pour faire proliférer moisissures, champignons et levures. Les rideaux de douche peuvent ainsi héberger des bactéries comme Pseudomonas aeruginosa, connues pour provoquer des infections respiratoires. Pas besoin de paniquer : passez-les simplement en machine une fois par mois (ou frottez-les au vinaigre blanc). Votre salle de bain sentira le propre et respirera la fraîcheur.

Les brosses à dents : trop proches de la chasse d’eau

Les chercheurs ont découvert que plus de 60 % des brosses à dents dans les salles de bain partagées contiennent des bactéries fécales. Rien d’étonnant : à chaque chasse d’eau tirée, un mini nuage de particules microscopiques se répand dans l’air. Le réflexe à adopter ? Fermer le couvercle avant de tirer la chasse si vos toilettes sont dans votre salle de bain, et ranger la brosse dans un étui ou à distance raisonnable des toilettes. Facile, rapide et efficace.

Finalement, les toilettes n’ont peut-être pas mérité leur mauvaise réputation. Nettoyées régulièrement, elles sont souvent plus propres que nos téléphones, claviers ou sacs à main. La morale de l’histoire ? Pas besoin de vivre dans une bulle aseptisée : il suffit de connaître les bons gestes, et de prendre soin de son environnement.