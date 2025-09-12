Un serrurier partage son secret pour sécuriser une maison (même en cas d’absence)

Fabienne Ba.
Craindre une intrusion lorsqu’on quitte son logement est une inquiétude fréquente. Pour limiter les risques, un serrurier a dévoilé une technique accessible qui permettrait de décourager efficacement cambrioleurs et squatteurs.

Une serrure, un point faible bien connu

Selon un expert sur TikTok, une serrure en dit long sur la sécurité d’un logement. Les cambrioleurs aguerris seraient capables d’identifier le type de mécanisme simplement en observant la marque ou le modèle inscrits sur le cylindre, ce qui leur facilite la tâche pour l’ouvrir.

Le bouclier de sécurité, une protection invisible mais redoutable

Pour empêcher cela, la solution est d’équiper sa porte d’un bouclier de protection. Cet accessoire recouvre entièrement la serrure, cache ses références et empêche ainsi les criminels de deviner comment la forcer. Plus encore, il est conçu pour résister aux coups, aux tentatives de perçage ou aux crochets, offrant une barrière supplémentaire.

En résumé, facile à installer et généralement peu coûteux, le bouclier de sécurité s’impose comme une mesure dissuasive à envisager dès que l’on quitte son domicile pour une période prolongée. Une façon simple de protéger son logement et de partir l’esprit léger, sans craindre une mauvaise surprise au retour.

