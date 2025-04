Ces pays où les toilettes sont installées dans la salle de bain

C’est un détail d’aménagement qui peut sembler anodin. Et pourtant, il suffit de voyager un peu ou d’accueillir un ami étranger chez soi pour découvrir qu’en matière de toilettes, les habitudes varient autant que les recettes de pâtes au pesto. Séparées ou réunies ? Dans la salle de bain ou dans une pièce dédiée ? Cette question du quotidien révèle, mine de rien, de vraies différences culturelles. Tour d’horizon des pays où les WC n’ont pas peur de partager l’espace avec la baignoire.

France : les irréductibles du petit coin séparé

En France, il est courant et souvent même attendu que les toilettes soient installées dans une pièce séparée. C’est ce que les Anglo-saxons appellent le « WC à la française », et cela peut surprendre les visiteurs habitués à voir les WC intégrés dans la salle de bain. Pourquoi cette séparation ? Elle vient à la fois de préoccupations hygiéniques, historiques et culturelles. Dès le XIXe siècle, les Français considèrent les toilettes comme un lieu intime, à l’écart, presque tabou. Résultat : les sanitaires isolés sont devenus la norme dans beaucoup de logements… même si les studios parisiens en ont parfois décidé autrement.

Allemagne : la salle de bain multi-tâches

Chez nos voisins allemands, c’est souvent l’inverse : les toilettes sont fréquemment intégrées à la salle de bain, dans une logique d’efficacité et de centralisation de la plomberie. Une approche que certains Français jugeront peu pratique, mais qui s’explique par un rapport plus pragmatique à l’espace. Les Allemands privilégient la fonctionnalité : une seule pièce à ventiler, à chauffer, à équiper en tuyauterie. Pas de tabou particulier autour de l’intimité sanitaire : c’est la pièce de l’hygiène, point.

États-Unis : l’empire du tout-en-un

Aux États-Unis, les toilettes dans la salle de bain sont la norme, et souvent, elles y occupent une place bien visible. Même dans les grands logements, il est rare d’avoir des WC séparés sauf peut-être dans les maisons très haut de gamme. Dans la culture américaine, l’idée d’avoir plusieurs salles de bain complètes (avec douche, toilettes, lavabo) est considérée comme un vrai confort. La salle de bain devient un espace multifonction, privé, souvent accolé à la chambre. Le concept de WC isolé ? Inconnu au bataillon ou jugé… un brin étrange.

Japon : l’art de la séparation raffinée

À l’opposé, le Japon fait figure d’exception très codifiée. Dans la plupart des foyers japonais, les toilettes sont systématiquement séparées de la salle de bain, et même parfois du lavabo. L’hygiène y est une priorité absolue, et les Japonais considèrent que les fonctions « sales » ne doivent pas cohabiter avec celles liées à la propreté du corps. Résultat : on trouve souvent 3 espaces distincts dans un même appartement :

Une pièce pour les WC (souvent high-tech, chauffés, avec jets et musiques relaxantes),

Une pièce pour se laver le visage ou se brosser les dents,

Et enfin, une salle de bain pour la douche ou le bain, dans un espace totalement imperméabilisé.

Pratique ? Oui. Spacieux ? Pas forcément. Culturellement logique ? Absolument.

Scandinavie : place au minimalisme fonctionnel

En Suède, en Norvège ou au Danemark, les toilettes dans la salle de bain sont très répandues. Les intérieurs nordiques misent sur la rationalité et le gain de place, en cohérence avec une philosophie minimaliste : tout ce qui concerne l’eau, ensemble. Le plus souvent, les salles de bain scandinaves sont bien conçues, bien ventilées et pensées pour être simples, propres et esthétiques. Pas de gêne particulière à y regrouper plusieurs fonctions. L’intimité se vit autrement, avec des portes qui ferment bien et une confiance collective dans l’organisation du quotidien.

Royaume-Uni : entre deux eaux

Au Royaume-Uni, la question est plus nuancée. Historiquement, les WC étaient souvent à l’extérieur des maisons (les fameux « outhouses ») – une tradition rurale qui a marqué les générations. Aujourd’hui, on trouve des WC dans la salle de bain, mais aussi parfois à part. Le mélange des deux systèmes reflète une ambivalence culturelle : volonté de modernité, mais attachement à certaines traditions. La norme varie selon les générations, les régions et les types de logements.

Et ailleurs ?

Dans les pays du Maghreb, par exemple, les toilettes sont souvent séparées, dans une logique de propreté inspirée de préceptes religieux ou culturels. Même principe dans beaucoup de pays d’Asie du Sud, où l’eau et la pureté jouent un rôle central dans l’organisation des espaces sanitaires. À l’inverse, dans de nombreuses régions d’Amérique latine, les WC dans la salle de bain sont tout à fait normaux, sans que cela ne suscite de débat particulier. Une question d’habitude, encore une fois.

Derrière cette question très concrète – toilettes dans la salle de bain ou non ? – se cache une véritable grille de lecture culturelle. Ce n’est pas seulement une affaire de plomberie ou de superficie : c’est aussi une façon de penser l’intimité, le confort, l’hygiène et même la pudeur. La prochaine fois que vous entrez dans une salle de bain à l’étranger, jetez un œil autour de vous : vous y verrez peut-être un reflet discret de la culture locale.