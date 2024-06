Pourquoi opter pour un salon de jardin en résine ?

La résine fait partie des matières très utilisées pour la fabrication de meubles outdoor. Elle comporte, en effet, de multiples avantages et est de plus en plus appréciée pour aménager les jardins et les terrasses. On vous en dit plus sur le salon de jardin en résine.

Qu’est-ce que la résine tressée ?

La résine tressée est une matière synthétique, entièrement recyclable, dont l’aspect rappelle un peu celui du rotin, mais qui est plus solide que ce dernier. En effet, elle a été spécifiquement conçue pour un usage à l’extérieur. On la trouve déclinée en trois formes :

Plate : il s’agit de la forme la plus répandue et la moins coûteuse.

En demi-lune ou en double demi-lune : cette forme est plus épaisse et donc plus résistante.

Ronde : c’est la forme qui rappelle le plus le rotin. Elle est très solide et aussi plus chère que les deux précédentes.

Quels sont ses avantages ?

Une matière résistante et facile à entretenir

Si vous optez pour un salon de jardin en résine, vous serez certainement conquis par sa solidité et sa facilité d’entretien. Il s’agit en effet d’un matériau qui résiste très bien au soleil, à la chaleur, à la pluie, au froid, au vent, au gel et à la neige. Vous garderez donc vos meubles d’extérieur durant de longues années. Pour optimiser encore leur durée de vie, il est tout de même conseillé de les mettre à l’abri durant l’hiver ou bien de les couvrir d’une housse de protection.

En ce qui concerne l’entretien de votre salon de jardin en résine tressée, vous n’aurez pas grand-chose à faire. Comme il s’agit d’une matière non poreuse dans laquelle la poussière ne peut pas pénétrer, il vous suffira, en effet, de passer de temps en temps un coup d’éponge trempée dans de l’eau savonneuse. N’utilisez surtout pas de détergent, car cela pourrait détériorer votre canapé, votre table et vos fauteuils en résine.

Jardideco vous propose une sélection de salons de jardin en résine de qualité. Une grande attention est également apportée au design et aux finitions. Vous trouverez par ailleurs sur le site tout ce qu’il faut pour l’aménagement outdoor : parasols, balancelles, transats, éclairages et tapis d’extérieur, etc.

Un design moderne qui peut se fondre dans tous les styles de déco

Le mobilier de jardin en résine tressée affiche des lignes modernes tout en rappelant une matière plus traditionnelle : le rotin. Il s’agit donc d’une option parfaite si vous souhaitez un extérieur tendance avec une petite touche rétro qui fera toute la différence. La résine se marie de plus particulièrement bien avec des matières naturelles comme le bois, l’osier, le bambou… Vous pourrez donc créer un espace extérieur particulièrement agréable en mélangeant tous ces matériaux.

À noter également que la résine est plus confortable que le bois ou le métal, car elle est plus souple. En ajoutant des coussins à vos assises (s’il n’y en a pas déjà), vous pourrez donc vous détendre dans des conditions optimales.

Un rapport qualité-prix imbattable

Aménager un extérieur nécessite un budget important. Si vous souhaitez ne pas trop dépenser, la résine tressée est la solution idéale. Vous n’aurez même pas à attendre les soldes ou une période de promotion pour vous offrir la table de jardin et les fauteuils de vos rêves.

Quelques conseils pour bien choisir

Il existe quelques critères à prendre en compte pour bien choisir votre salon de jardin.

Les dimensions

Avant de faire votre choix, mesurez bien l’espace que vous souhaitez aménager, qu’il s’agisse d’un jardin, d’une terrasse ou d’une pergola. Il faut, en effet, qu’il reste suffisamment d’espace pour circuler une fois que vous aurez installé tous les éléments de votre salon.

Le style

Le style de vos meubles d’extérieur va dépendre de vos goûts, mais aussi des éléments déjà en place. Veillez à ce que l’ensemble soit harmonieux en ce qui concerne les matières et les couleurs, notamment.

Le nombre de places

Il existe des produits pouvant accueillir entre 4 et 12 personnes. Votre choix va dépendre de la place dont vous disposez, mais aussi de la composition de votre famille et de si vous avez l’habitude d’organiser des repas ou non. Prenez tous ces éléments en compte avant de prendre votre décision finale.

Article partenaire