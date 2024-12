Quand faut-il vraiment retirer son sapin de Noël ? La réponse va vous surprendre

Noël est passé. Le sapin, joyau de notre salon pendant un mois entier, se retrouve alors au cœur d’une question existentielle : quand faut-il le retirer ? La réponse n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire, et elle pourrait bien vous surprendre.

L’Épiphanie : une date clé ?

Beaucoup d’entre nous associent naturellement la fin de Noël à l’Épiphanie, qui a lieu le 6 janvier. C’est ce jour-là, selon la tradition chrétienne, que les Rois Mages ont rendu visite à l’enfant Jésus en suivant l’étoile de Bethléem. Et pour les superstitieux·ses, l’Épiphanie marque également la fin de la période des Fêtes. En effet, dans certains pays européens, comme l’Espagne, on considère qu’il ne faut pas retirer le sapin avant cette date, sous peine de porter malheur.

Pourquoi ? Parce que, selon des croyances anciennes, laisser le sapin en place jusqu’à l’arrivée des rois mages permet de prolonger la magie des Fêtes et de protéger la maison des mauvais esprits. De plus, l’Épiphanie a toujours été un moment où les lumières et les décorations de Noël sont supposées guider les rois mages, comme le souligne Nadine Cretin, historienne des Fêtes. Elle explique que, « historiquement, le sapin de Noël fait partie d’un ensemble de rituels visant à marquer un passage symbolique entre la fin d’une année et le début d’une autre ».

Mais attention, cette tradition n’est pas universelle. En France, bien que certain·e·s continuent à garder leur sapin jusqu’à cette date, la règle n’est pas stricte. Le jour de l’Épiphanie n’est donc pas un impératif absolu pour retirer votre sapin… Mais alors, quand faut-il vraiment l’enlever ?

Sapin de Noël : pas de date officielle pour le retirer

Si vous êtes plutôt du genre à vouloir garder la magie de Noël un peu plus longtemps, sachez qu’il n’y a donc aucune règle qui empêche de garder votre sapin pour le Nouvel An. Il est ainsi tout à fait possible de garder le sapin décoré jusqu’au 31 décembre, ou même au-delà. L’idée est de prolonger l’ambiance festive pour accueillir la nouvelle année. C’est aussi une excellente manière de faire briller votre salon, surtout si vous êtes en pleine organisation de la soirée du 31.

Pour les personnes qui préfèrent un retour rapide à la réalité post-festivités, il y a aussi l’option de l’enlever dès que les derniers cadeaux ont été déballés. Si le sapin commence à vous encombrer et que les aiguilles tombent à une vitesse effrayante, il est en effet temps de lui dire adieu.

Au final, la grande question du retrait du sapin de Noël ne se résume pas à une date sacrée. La véritable réponse à cette interrogation dépend de vos préférences et de vos croyances personnelles. Que vous soyez du genre à garder votre sapin jusqu’au 6 janvier, ou à le retirer dès le 26, l’essentiel est que vous soyez heureux·se dans votre maison.