Adieu les boules de Noël démodées : cette astuce déco bluffante va vous épater !

L’information ne vous a pas échappé : faire son sapin de Noël en avance est bon pour la santé. Un excellent prétexte pour ressortir les guirlandes lumineuses, les figurines casse-noisettes et toute l’artillerie scintillante des Fêtes. Si vous êtes du genre conservateur (et économe), vous avez peut-être gardé les décorations des années passées. Problème : elles ne sont plus tout à fait d’actualité. En plus d’être défraîchies par le temps et les doigts curieux des enfants, elles ont un style un peu kitsch. Mais pas question de les jeter ! Voici l’astuce magique pour métamorphoser vos boules de Noël démodées et les mettre au premier plan de votre sapin !

Des boules qui changent d’apparence grâce à… des ballons

Pour habiller votre sapin et l’orner avec goût, nul besoin de renouveler toutes vos décos de Noël. Comme le suggère la célèbre citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Au fond d’un carton poussiéreux que vous ouvrez seulement une fois par an, vous conservez peut-être des boules de Noël hors d’âge qui ont traversé les époques et les foyers. Même si elles possèdent un certain cachet et une forte valeur sentimentale, elles font un peu tache sur les branches du résineux.

Il faut bien se l’avouer, les boules de Noël métallisées aux teintes pétantes et celles qui arborent le visage un peu menaçant du papa Noël ne font plus le même effet que vingt ans en arrière. Elles ont d’ailleurs plus tendance à irriter les yeux qu’à les enchanter. Mais avec un simple accessoire festif, vos boules de Noël peuvent changer de style et gagner en élégance.

Il vous faut juste des ballons de baudruche pour orchestrer cette petite chirurgie. L’idée de génie vient d’une créatrice de contenu, qui excelle dans l’art des DIY. Elle coupe l’extrémité des ballons, cette zone étroite où vous galérez habituellement à faire un nœud. Elle l’enfile autour de sa boule verte flashy, qui affiche désormais des couleurs pastels et un fini mat très sobre. Les ballons deviennent alors des sortes de « chaussettes » fantaisie pour vos boules.

À vous les boules de Noël personnalisées !

Grâce à cette douce magie du bricolage, vous pouvez facilement varier les looks. Si vous voulez un rendu glamour, préférez un mélange de ballons « bourgogne » et « or ». Si vous cherchez un effet « glacial », misez sur du bleu ciel et du blanc. Vous pouvez aussi customiser vos boules de Noël en y collant des étoiles scintillantes, des plumes ou du coton. Le ballon sert alors de toile.

Vous avez également la possibilité de tremper la moitié de la boule dans des strass pour un côté glam-chic. Avec cette astuce, toutes les fantaisies sont permises. À vous de laisser parler votre créativité et de trouver un code couleur harmonieux. L’avantage c’est que vous pouvez changer l’habit de vos boules de Noël chaque année et copier les tendances du moment.

Les autres techniques malines pour transformer vos boules

Pour recycler vos boules de Noël à l’infini et révéler tout leur potentiel, il existe d’autres astuces rusées (et zéro gaspi). Rassurez-vous, il ne vous faut pas de grandes compétences manuelles pour les mettre en œuvre. Vous pouvez par exemple envelopper vos boules dans du fil de raphia pour un style bohème et rustique ou alors les transformer en petits animaux de la forêt avec quelques coups de pinceau.

Vous pouvez également découper des petits ronds dans du carton et les positionner de sorte à obtenir une pomme de pin en trompe-l’œil. Si vous avez une âme d’artiste qui sommeille en vous, vous pouvez dessiner des détails cosmiques pour transformer votre sapin en incroyable constellation.

Avec cette astuce ingénieuse et bien pensée, vos boules de Noël peuvent traverser le temps et les générations sans prendre une ride. Pour continuer sur cette belle lancée, pourquoi ne pas réaliser des cartes de Noël « maison » ? Elles se découvrent la larme à l’oeil.