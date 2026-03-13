Pensábamos que este accesorio de los años 90 había sido olvidado, pero volverá en 2026.

A la moda le encanta hurgar en sus archivos. Tras varias piezas icónicas de los años 90 y 2000, un accesorio para el cabello que muchos creían relegado a un segundo plano regresa con fuerza. En 2026, la diadema en zigzag regresa inesperadamente... y podría convertirse en uno de los accesorios para el cabello más divertidos del momento.

Visto en las pasarelas de la Semana de la Moda

La diadema en zigzag volvió con fuerza en la Semana de la Moda de París. En la pasarela de Miu Miu, varias modelos lucieron este icónico accesorio dentado, reconocible al instante. Compuesta por pequeñas ondas sucesivas, a menudo de metal o plástico, esta diadema ayuda a recoger el cabello y a darle estructura al peinado.

En la pasarela, se utilizó para crear looks sencillos pero muy gráficos, dejando el rostro al descubierto y el cabello con reflejos naturales. Para muchos expertos en moda, esta elección no es casual. Forma parte de una tendencia más amplia: la reinterpretación de los códigos estéticos de los años 90 y principios de los 2000.

Un accesorio de culto de los años 90

Para muchos, la diadema en zigzag evoca inmediatamente recuerdos de finales de los 90 y principios de los 2000. En aquel entonces, este accesorio estaba en todas partes: en los patios de los colegios, en las revistas para adolescentes y en la alfombra roja. Varias celebridades contribuyeron significativamente a su popularidad. Britney Spears y Paris Hilton la lucieron en numerosas ocasiones, mientras que David Beckham también la adoptó, contribuyendo a convertirla en una parte destacada de la cultura pop.

Su éxito se debió en gran medida a su forma única. Las ondas de la diadema sujetan el cabello a la vez que crean un sutil volumen en la coronilla. El resultado: un peinado rápido y práctico que aporta estilo al instante sin mucho esfuerzo.

El gran regreso de la estética Y2K

Si este accesorio está volviendo con fuerza hoy en día, también se debe a que se inscribe en una tendencia muy presente en la moda actual: la estética Y2K. Este término se refiere a los estilos populares alrededor del año 2000, ahora redescubiertos y reinterpretados por los diseñadores. Durante las últimas temporadas, muchas marcas han reinterpretado los códigos visuales de este período. Minibolsos, pinzas para el pelo de colores, gafas tintadas y diademas están regresando gradualmente a las colecciones y a los looks del día a día.

La diadema en zigzag encaja a la perfección con este abrazo de nostalgia. Para las generaciones más jóvenes, representa una divertida pieza retro. Para otras, simplemente evoca una época en la que la moda se permitía más ligereza y experimentación.

Un accesorio fácil de adoptar

Si este accesorio está volviendo a las tendencias, es también gracias a su sencillez. A diferencia de algunos peinados elaborados, la diadema en zigzag te permite peinarte en segundos. Se puede usar de muchas maneras:

Con el pelo suelto para un estilo natural y relajado.

con una cola de caballo o un moño para lucir el rostro

en cabello corto para agregar dimensión al peinado

Este accesorio también tiene la ventaja de ser adecuado para todo tipo de texturas y longitudes de cabello. Su objetivo no es transformar tu cabello, sino complementarlo y realzarlo tal como es.

Una nostalgia que trasciende generaciones

El regreso de la diadema en zigzag ilustra a la perfección cómo funciona la moda: lo que parecía anticuado puede volver a ponerse de moda unas décadas después. Los accesorios de los años 90 y 2000 siguen inspirando a diseñadores y cautivando a las nuevas generaciones. Reinterpretados, modernizados o simplemente reinventados con un toque de ironía, encuentran una segunda vida en las tendencias actuales.

En definitiva, este pequeño accesorio —la diadema en zigzag— sirve como recordatorio de algo esencial: la belleza también es un lugar de juego. Y a veces, una simple diadema es suficiente para darle a tu estilo un toque retro lleno de personalidad.