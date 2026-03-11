En París, esta actriz recupera la elegante raya al lado.

Las tendencias de belleza evolucionan constantemente, y algunos peinados considerados "anticuados" suelen resurgir. Es el caso de la raya al lado, que parece estar resurgiendo. Durante la Semana de la Moda de París, la actriz francesa Léa Seydoux atrajo la atención con este peinado, lo que reavivó el interés por este corte.

Una aparición notable en la Semana de la Moda de París

Léa Seydoux asistió al desfile de Louis Vuitton celebrado en la Cour Carrée del Louvre de París. El evento, ideado por el director artístico Nicolas Ghesquière, reunió a numerosas personalidades del mundo de la moda y el cine. Para la ocasión, la actriz francesa optó por un elegante peinado con ondas suaves y raya al lado. Este look, sencillo pero sofisticado, captó rápidamente la atención de los amantes de la moda y la belleza.

Un peinado inspirado en el clásico chic.

La raya al lado se ha asociado desde hace mucho tiempo con la estética hollywoodense. En las décadas de 1940 y 1950, muchas actrices adoptaron este estilo para enmarcar sus rostros y aportar movimiento a sus peinados. Este tipo de peinado suele crear un flequillo ligeramente asimétrico, lo que da un efecto sofisticado sin necesidad de un peinado complejo. En el caso de Léa Seydoux, el peinado se combinó con ondas naturales, realzando un look elegante y romántico.

El regreso de una tendencia de los años 2000

La raya al lado también fue una tendencia capilar definitoria en la década de 2000 y principios de la de 2010, ampliamente adoptada tanto en la alfombra roja como en el día a día. En los últimos años, las tendencias capilares han favorecido la raya al medio, considerada más moderna y minimalista. Sin embargo, algunos estilistas y peluqueros observan ahora un regreso gradual de la raya al lado, sobre todo en desfiles de moda y eventos.

Un truco sencillo para añadir volumen a tu cabello

Además de su atractivo estético, la raya a un lado también ofrece una ventaja práctica: puede añadir volumen al cabello. Los peluqueros explican que «al alejar la raya de la línea natural del cabello se crea una sensación de dimensión en las raíces». Esto hace que el cabello parezca más grueso y aporta movimiento al peinado. Esta técnica se utiliza a menudo para añadir volumen al cabello fino o para estructurar un peinado sin usar demasiados productos de peinado.

Al aparecer con raya al lado durante la Semana de la Moda de París, Léa Seydoux volvió a poner de moda un peinado clásico, un estilo que bien podría estar volviendo a las tendencias actuales. Fácil de lograr y favorecedor, este peinado demuestra que un simple detalle en el cabello a veces puede transformar un look por completo.