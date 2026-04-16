El cabello largo ha dominado las tendencias de peinado desde 2025, siendo el favorito de modelos, creadoras de contenido e influencers de redes sociales. Desde trenzas hasta ondas, desde moños hasta coletas, los estilos se multiplican.

Volumen, movimiento y un aspecto natural y seguro son clave. Los peinados para cabello largo se consideran ahora auténticos accesorios de moda, capaces de transformar cualquier atuendo.

Peinados de moda para realzar el cabello largo cada día

Entre los looks imprescindibles del momento, el cabello mojado resulta atractivo por su sencillez. El efecto mojado se consigue aplicando gel o aceite capilar sobre el cabello húmedo.

Para el cabello largo, recomendamos peinarlo hacia atrás para evitar una apariencia descuidada.

Las trenzas baby están volviendo con fuerza, luciéndose en los mechones que enmarcan el rostro, dejando el resto del cabello suelto. Una tendencia clave de los 2000, aportan una suavidad bohemia y chic al instante. Por otro lado, la trenza de burbujas ofrece un efecto espectacular. Simplemente coloca varias gomas elásticas a intervalos regulares en una coleta y luego afloja cada sección para crear volumen formando burbujas definidas.

Agregar cintas estampadas o gomas elásticas hace que el efecto sea aún más elegante.

Los peinados semirecogidos siguen siendo una opción versátil por excelencia. Alargan el cabello a la vez que aportan volumen.

Combinadas con una trenza o una trenza de burbujas, son adecuadas tanto para el uso diario como para ocasiones más elegantes, sin necesidad de herramientas sofisticadas.

Trenzas, moños y coletas: los clásicos reinventados

Los peinados estructurados trascienden épocas y se reinventan cada temporada. Las trenzas africanas XXL , vistas en las pasarelas de la Semana de la Moda de París y Milán, se crean sobre cabello alisado con un aceite multiusos y se fijan con laca invisible.

Se adaptan desde la trenza de corona bohemia hasta versiones urbanas con adornos para el cabello.

El moño despeinado , un look romántico y desenfadado , se puede conseguir en cinco minutos gracias a un spray texturizador que se aplica con la cabeza hacia adelante.

Unos cuantos mechones recogidos alrededor de la goma del pelo y unas pinzas para la nieve son suficientes para conseguir ese look natural tan deseado.

El moño elegante , o moño bajo y pulido, se está consolidando como el peinado sofisticado del momento.

Visto en las pasarelas, y adoptado notablemente por Bella Hadid, se consigue aplicando generosamente gel fijador en las raíces y las sienes, y luego cepillando el cabello para alisarlo sin que queden bultos.

La coleta alta se reinventa con dos mechones trenzados que enmarcan el rostro, fijados tras la aplicación de un spray de sal marina.

La coleta baja con un pañuelo atado alrededor de la goma elástica de ganchillo crea un look chic y bohemio que se puede conseguir a diario.

Peinados para cabello largo para mujeres: encuentra el estilo que mejor te sienta.

Elegir un corte de pelo depende principalmente de tu tipo de cabello. Aquí tienes los perfiles que mejor se adaptan a cada estilo:

Cabello grueso: el corte mariposa, con sus capas fluidas y mechones cortos dirigidos hacia el rostro, crea un llamativo efecto dinámico.

el corte mariposa, con sus capas fluidas y mechones cortos dirigidos hacia el rostro, crea un llamativo efecto dinámico. Cabello fino: el corte recto, realizado en línea recta, da volumen a las puntas y hace que el cabello parezca más grueso.

el corte recto, realizado en línea recta, da volumen a las puntas y hace que el cabello parezca más grueso. Cabello ondulado o liso: el corte en forma de V, largo y ligeramente capeado, versátil y fácil de mantener, es perfecto.

el corte en forma de V, largo y ligeramente capeado, versátil y fácil de mantener, es perfecto. ¿Buscas algo atemporal? El corte clásico con flequillo cortina sigue siendo elegante para una gran variedad de tipos de cabello.

El corte clásico con flequillo cortina sigue siendo elegante para una gran variedad de tipos de cabello. Si buscas un bolso con personalidad: el fleco del Birkin, más estrecho y largo en los laterales, popularizado por Suki Waterhouse y Dakota Johnson, evoca el estilo icónico de los años 70.

El tiempo disponible para el peinado diario y la frecuencia de las visitas a la peluquería siguen siendo factores cruciales. Algunos cortes de pelo requieren retoques cada dos meses.

Ondas playeras, secados con secador y peinados con textura: el volumen es clave.

Los peinados que juegan con la textura y el movimiento encarnan el espíritu de las tendencias de 2025 .

Las ondas playeras se consiguen con una plancha, enrollando cada mechón de cabello alrededor de ella y luego soltando los rizos con las manos para que se enfríen en la palma. Un poco de laca aplicada con la cabeza hacia adelante completa el look natural y luminoso.

El peinado con volumen inspirado en los 90 , el icónico look de Rachel Green en Friends , regresa con un toque moderno. Hailey Bieber y Selena Gomez lo han vuelto a poner de moda. Un cepillo caliente crea volumen en las raíces y un polvo texturizador intensifica el efecto.

Se consigue un efecto ondulado natural sin calor: basta con dos trenzas hechas antes de acostarse y un spray de sal marina. Estos métodos, que no requieren el uso de plancha, preservan la fibra capilar a largo plazo.

Cuidado y mantenimiento del cabello largo: los pasos correctos a seguir

Para lograr un cabello impecable, lo primero es una rutina rigurosa. Cepillarse el cabello antes de lavarlo previene la rotura y elimina los residuos acumulados. Según los dermatólogos capilares, recortar las puntas cada dos o cuatro meses previene las puntas abiertas, incluso cuando se busca que el cabello crezca.

Estos son los pasos esenciales para un mantenimiento óptimo:

Desenreda suavemente el cabello con un cepillo de cerdas suaves antes de lavarlo. Aplique siempre un protector térmico en spray antes de usar una plancha para el cabello. En cabellos teñidos, utilice aceites capilares y acondicionadores sin enjuague. Proteja las prendas de la sal marina en verano, enjuáguelas después de la playa y lávelas con un champú adecuado. Combate la electricidad estática del invierno con tratamientos hidratantes y una crema para peinar.

La suavidad sigue siendo clave para el uso diario. Una toalla suave minimiza el encrespamiento. Los métodos sin calor, como las trenzas y los moños hechos por la noche, preservan el brillo y la definición.

Los productos capilares adecuados a tu tipo de cabello marcan la diferencia entre un cabello dañado y una melena digna de los looks más bellos de las Semanas de la Moda internacionales.

Desde antes de la década de 1920, cuando todas las mujeres llevaban el pelo largo, hasta la década de 2020, marcada por el regreso de la naturalidad y el volumen, el pelo largo nunca ha perdido su poder de seducción .

Sigue evolucionando, temporada tras temporada, con orgullo y creatividad.