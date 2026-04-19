Goma elástica en la muñeca: por qué no es buena idea llevarla puesta

Siempre llevas una goma para el pelo a mano por si se te resbala y te cae sobre los ojos. Este accesorio, muy práctico cuando hace viento o cuando te molestan los mechones sueltos, casi funciona como pulsera. Se integra con tu muñeca y combina con tus joyas habituales. Sin embargo, aunque esta goma es útil, crea un terrible efecto de torniquete y puede ser perjudicial para la salud sin querer.

Elástico en la muñeca, cuidado con las reacciones cutáneas.

Es una costumbre arraigada. Desde que aprendimos a peinarnos solas, empezamos a llevar una goma para el pelo en la muñeca por practicidad y comodidad. Como buscar una goma en un bolso lleno es como buscar una aguja en un pajar, optamos por la solución más sencilla: la accesibilidad. Con una goma en la muñeca, podemos hacernos una coleta en un instante y recogernos el pelo rebelde en un moño. Es un salvavidas para sobrevivir al mal tiempo, a las carreras improvisadas tras el autobús y a los exámenes de concentración.

Esta goma para el pelo permanece pegada a tu muñeca desde la mañana hasta la noche, como un adorno. No te das cuenta de su presencia hasta que te la quitas y notas el daño en tu piel. Sientes como si te hubieran cortado la muñeca. Incluso las esposas parecen menos dolorosas en comparación. Es un instrumento de tortura disfrazado de accesorio práctico. Esta goma, además de romperte las puntas y dañar tu cabello con cada corte descuidado, tortura silenciosamente tu piel.

Esa goma para el pelo, que nos salva de desastres capilares, es un auténtico caldo de cultivo para las bacterias. Los residuos de productos para el cabello, la contaminación y todo tipo de gérmenes la convierten en una fuente concentrada de parásitos. Imagínese por un momento que estas sustancias pudieran penetrar una herida. Una mujer estadounidense lo aprendió por las malas al descubrir un absceso precisamente en ese lugar. ¿El diagnóstico del médico? Una infección causada por esa goma de pelo tan común. «Las bacterias entraron en su cuerpo a través de la piel y los folículos pilosos, provocando una grave infección que fácilmente podría haber derivado en septicemia, una afección potencialmente mortal», informa el medio local Wlky.com.

Un pequeño objeto que causa problemas de tráfico

Esta banda elástica, que cuelga de la muñeca, deja marcas similares a las que dejan los pantalones ajustados dos tallas más pequeños, los sujetadores push-up de gran sujeción y los calcetines apretados. No hace falta ser médico para reconocer los signos de un problema de circulación, sobre todo cuando la marca en la piel es casi morada y las manos están heladas. «Reducir el flujo sanguíneo a cualquier zona del cuerpo —a cualquier zona— nunca es lo ideal, especialmente durante periodos prolongados», advierte Dhaval Bhanusali, dermatólogo del Hudson Dermatology & Laser Surgery Center de Nueva York, en una entrevista con HuffPost .

La banda elástica simula una estrangulación en la muñeca, interrumpiendo el flujo sanguíneo. Como resultado, la sangre no circula correctamente por todo el cuerpo. La muñeca se ve anormalmente pálida y se siente fría al tacto. Si, además de estas sensaciones, experimenta hormigueo o pinchazos, retire la banda elástica de inmediato; esto indica daño nervioso.

El impacto sutil pero real en el túnel carpiano

Si no estás familiarizado con la anatomía del cuerpo, el túnel carpiano se encuentra en la base de la muñeca. Es un conducto en la parte frontal de la muñeca que permite mover la mano, agitarla como un reloj de cuco y agarrar diversos objetos. Si bien la genética influye significativamente en el dolor, las personas que pasan todo el día tecleando son más propensas al síndrome del túnel carpiano, al igual que quienes usan un dispositivo similar a un torniquete en la muñeca.

Cuando se padece el síndrome del túnel carpiano, resulta más difícil realizar movimientos sencillos como doblar la ropa o remover la masa de un pastel. También se pierde fuerza, e incluso los objetos ligeros se sienten pesados. Sin embargo, una simple banda elástica, sujeta a la muñeca, tiene un efecto mínimo en esta parte del cuerpo.

Estas son alternativas más seguras a las gomas elásticas tradicionales.

No hay duda de que tu cabello no va a dictar tu vida y de que debes prescindir de este accesorio, que es realmente útil en el día a día. Sin embargo, si quieres practicar el origami capilar con total tranquilidad, sin perjudicar tu salud, tendrás que replantearte tus estilos favoritos. Puedes optar por coleteros XXL de seda o lino: tienen la ventaja de ser más sueltos y mantener una distancia segura de la muñeca.

También tienen un gran valor estético. En lugar de ponértelas en la muñeca, puedes colgarlas del cierre de tu bolso como un adorno. Las gomas elásticas en espiral también son menos agresivas. Además de su diseño divertido e infantil, tienen la ventaja de ser flexibles y ajustarse bien a la muñeca en lugar de oprimirla.

¿Y por qué no elegir una bufanda? Requiere un poco más de habilidad técnica, pero puedes sujetarla al asa de tu bolso y sacarla con elegancia, como las expertas en la dolce vita.