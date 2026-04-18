El año 2026 marca un verdadero punto de inflexión en la estética capilar. Entre el regreso triunfal de referencias icónicas de los 90 y los 2000, un marcado minimalismo y una apreciación por las texturas naturales, las tendencias en peinados femeninos ofrecen un nuevo abanico de posibilidades.

Ya sea que tengas el cabello fino, rizado, liso u ondulado, esta temporada encontrarás la respuesta para cada estilo.

Desde cortes arquitectónicos hasta colores luminosos y accesorios reinventados, 2026 celebra la diversidad de personalidades y estilos de vida.

Los cortes de pelo de moda de 2026 que favorecen a todo tipo de cuerpo.

Entre los cortes de pelo cortos, el mini shag se perfila como el gran ganador de 2026. Inspirado en el shag clásico, se centra en las capas y la textura, con capas ligeras en la parte superior y puntas desfiladas.

Crea la ilusión de mayor densidad en el cabello fino y suaviza el aspecto del cabello grueso. Su peinado natural resulta ideal para quienes no disponen de una hora para secarse el pelo con secador cada mañana.

El corte bixie, una audaz fusión entre el pixie y el bob , resulta atractivo por su versatilidad. Más largo en la parte superior y con los bordes más cortos, se puede combinar con capas sutiles para lograr un look natural y estructurado.

Enmarca el rostro sin endurecerlo, una cualidad que se agradece para muchas formas de rostro.

Para quienes prefieren el cabello largo, el corte Butterfly Effect es la opción ideal . Sus capas marcadas alrededor del rostro crean mechones que enmarcan el rostro y evocan las alas de una mariposa.

Realza los rasgos, suaviza los ángulos de un rostro cuadrado y define los rostros redondos. Apto para todo tipo de piel, su rápida aplicación lo hace ideal para cualquier estilo de vida.

El corte Christy , inspirado directamente en la moda de los 90, está regresando con fuerza. De largo medio, a la altura de los hombros o un poco más arriba, presenta sutiles capas y mechones ligeramente más cortos que enmarcan el rostro y suavizan las facciones.

Llevado con raya al medio, realza su estilo vintage y elegante. Secado al aire o con secador, ofrece una silueta chic que se adapta a cualquier personalidad.

Estos cortes satisfacen diversas necesidades: la textura natural, el estilo de vida y la forma del rostro son factores que guían la elección final.

El corte bob y sus variaciones: el peinado estrella imprescindible de 2026.

El corte bob domina claramente las tendencias capilares de 2026, con multitud de variaciones para adaptarse a todos los estilos. El bob recto, corto, definido y con un estilo gráfico , apuesta por un minimalismo marcado.

Sus líneas depuradas funcionan especialmente bien en cabellos lisos o ligeramente ondulados, revelando todo el brillo de la fibra capilar.

El bob francés se reinventa con un flequillo más largo, una ligera asimetría o puntas ligeramente onduladas. Este bob parisino reinterpretado ofrece un look vibrante y vanguardista, una combinación perfecta de modernidad y elegancia atemporal.

Entre las variantes del corte bob, el bob japonés, también conocido como bob japonés, está experimentando un crecimiento espectacular . Registró más de 55.000 búsquedas en un mes, lo que representa un aumento del 71% interanual.

Este corte minimalista se basa en una técnica rigurosa: líneas limpias, volumen controlado y movimiento propio del corte. Se sitúa entre la mandíbula y la clavícula.

Celebridades como Keira Knightley , Rihanna y Angèle lo han adoptado. Aún así, son necesarios retoques cada seis u ocho semanas para mantener su precisión.

El corte bob despeinado favorece a quienes tienen el cabello fino y liso. Sus puntas desfiladas crean movimiento, su textura desenfadada da la ilusión de volumen y sienta bien a rostros ovalados, redondos o en forma de corazón.

El corte lob asimétrico, más largo a un lado, estructura el rostro, ya sea liso u ondulado. El bob, en todas sus variantes, sigue siendo el corte más solicitado en las peluquerías y el que ofrece más posibilidades de reinterpretación según la personalidad de cada uno.

Flequillo, accesorios y efectos para el cabello: los detalles que marcan la diferencia en 2026.

Los detalles transforman un corte de pelo común en una verdadera declaración de estilo. El flequillo estilo años setenta , ligeramente partido al centro , enmarca el rostro con una suavidad retro. Ya sea ligero o con más volumen, es fácil de mantener con un cepillo redondo o un spray texturizador.

El flequillo largo y denso, ni muy fino ni extremadamente corto, enmarca los ojos y se integra tanto con melenas largas como con cortes bob.

La raya lateral está volviendo con fuerza. Más profunda y definida, aporta volumen al instante y un toque sofisticado. Combina con casi cualquier corte de pelo, como se ha visto en las pasarelas esta temporada.

En cuanto a los accesorios, aquí están los imprescindibles de la temporada:

La diadema ancha de plástico estilo años 90 está disponible en beige, negro o carey.

Las joyas para el cabello (hilos de oro, dijes, anillos para el cabello) adornan mechones o trenzas para lograr un lujoso efecto bohemio.

El efecto de cabello mojado, que se consigue aplicando gel sobre el cabello húmedo y secándolo con difusor, crea un look sexy y salvaje que favorece a todo tipo de cabello.

Estos detalles te permiten transformar un peinado existente sin necesidad de ir a la peluquería . Representan una de las formas más accesibles de expresarte en la temporada 2026.

Colores de moda y coloración del cabello: los tonos que debes adoptar en 2026

El rubio Bessette se perfila como el tono estrella de la primavera de 2026. Este rubio miel cálido con reflejos dorados y champán, inspirado directamente en los años 90, da la impresión de que el sol ha aclarado el cabello. Luminoso y natural, favorece a una amplia gama de tonos de piel.

El negro azabache se perfila como uno de los colores de cabello más elegantes de la temporada. Este tono profundo, con sus múltiples reflejos, hace que el cabello luzca más abundante y saludable.

Por su parte, los tonos cobrizos y rojizos capturan maravillosamente la luz primaveral y se mantienen vibrantes con las técnicas de coloración adecuadas.

El ombré 2.0 resulta atractivo por su absoluta naturalidad . Esta transición gradual entre raíces oscuras y puntas rubias permite espaciar las visitas al salón, una gran ventaja para quienes tienen agendas apretadas.

La coloración natural sigue siendo el método preferido para realzar el brillo y la luminosidad de la fibra capilar.

El brillo vuelve a ser un aliado esencial para revitalizar el cabello al instante tras el invierno. Combinado con un tratamiento acondicionador profundo, satisface las necesidades del cabello muy seco y apagado. La elección del color debe tener en cuenta el tono de piel, la textura y el nivel de mantenimiento deseado.

Las tendencias de 2026 ofrecen opciones para todos los perfiles , desde los más naturales hasta los más atrevidos, sin imponer nunca un único estándar de belleza.