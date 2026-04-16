El año 2026 se perfila como un año clave para los peinados femeninos. Las nuevas tendencias capilares combinan referencias a los años setenta , modernidad gráfica y cortes estructurados pero vibrantes.

Desde cortes atrevidos y cortos hasta melenas largas y fluidas, incluyendo flequillos y estilos de media melena, la selección es extraordinariamente diversa. Este año, cada textura y cada tipo de cuerpo encuentra su estilo ideal.

Hemos descifrado para ti los nuevos peinados femeninos para 2026 que realmente merecen tu atención.

La plaza y sus múltiples variaciones, aún en la cima en 2026.

El corte bob sigue siendo el peinado dominante de 2026 , popular en todas sus variantes. Su versatilidad explica este entusiasmo perdurable: se adapta a cualquier personalidad, a cualquier forma de rostro y a cualquier textura de cabello.

El bob recto y definido, también conocido como bob liso , llega hasta la altura de la mandíbula. Su estilo minimalista y gráfico atrae a quienes prefieren un estilo atrevido.

El corte bob de media melena tranquiliza a quienes aún dudan en cortarse el pelo, mientras que el bob suave, ligeramente capeado y texturizado ofrece un efecto despeinado muy natural.

En cuanto al corte lob, el lujoso y brillante que llega hasta los hombros ofrece un acabado sofisticado y elegante . El lob texturizado, más dinámico, añade dimensión y movimiento. El lob asimétrico enmarca el rostro con carácter.

El corte bob despeinado , ligeramente sin estructura, es especialmente recomendable para cabello fino y liso .

En cabello liso, un bob estructurado aporta elegancia al instante. En cabello ondulado o rizado, el peluquero utiliza capas sutiles para evitar el efecto piramidal .

En 2026, nos sumamos al movimiento, dejamos las puntas ligeramente curvadas hacia arriba con un pequeño giro y abandonamos los acabados demasiado rígidos.

Los cortes de pelo cortos que marcan tendencia este año

Varios cortes de pelo cortos están marcando tendencia en 2026 con un estilo inconfundible. El mini shag se perfila como el gran ganador, según numerosas fuentes especializadas.

Esta versión moderna del corte shag de los años 70, popularizado por Jane Fonda y Rita Hayworth, presenta capas ligeras en la parte superior y puntas cónicas para lograr un look rockero pero controlado.

Funciona tanto en cabello fino como en cabello grueso , se adapta a todas las formas de rostro y se peina fácilmente con un spray texturizador o una espuma ligera aplicada sobre el cabello húmedo.

Las mujeres mayores de 50 años lo aprecian especialmente: aporta volumen y realza visualmente el rostro .

El bixie, una audaz fusión entre el pixie y el bob, confirma su estatus. Más largo en la parte superior y ahusado en los extremos, estructura el rostro sin endurecerlo. El bob, por su parte, cautiva con sus líneas precisas y suele lucirse con raya lateral.

El corte de pelo tipo tazón está de vuelta con un toque vanguardista inspirado en los años 90, lucido notablemente por Charlize Theron y Zendaya.

El flequillo, el detalle que transforma cualquier corte de pelo.

El flequillo se perfila este año como el accesorio imprescindible para el cabello en 2026. Renueva un peinado sin cambiarlo por completo, convirtiéndose en una opción económica y espectacular a la vez.

El flequillo cortina estilo años setenta , ligeramente partido por la mitad, sigue el movimiento natural del cabello. Enmarca los ojos sin ocultar el rostro, se integra bien con el crecimiento de la raíz y combina con muchos cortes de pelo.

Dakota Johnson y Jennifer Lawrence son los íconos indiscutibles de este estilo. Para peinarlo, solo necesitas un cepillo redondo o dejarlo secar al aire con un spray texturizador.

El flequillo Birkin , largo y desfilado, roza las cejas para lograr un efecto natural y muy francés, directamente asociado con Jane Birkin.

, largo y desfilado, roza las cejas para lograr un efecto y muy francés, directamente asociado con Jane Birkin. El flequillo largo y denso , ni muy corto ni demasiado corto, enmarca los ojos y estructura el rostro, ya sea en un corte bob o en una melena más larga.

Largos fluidos y cortes de media melena, elegancia sin esfuerzo

Las melenas lisas anuncian el regreso del minimalismo capilar en 2026. Las líneas son definidas, las puntas rectas y, a menudo, sin capas. Esta precisión realza el brillo del cabello y resalta el color: castaños intensos, negros brillantes, vainilla o rubios arena.

Estos cortes funcionan de maravilla en cabello liso o ligeramente ondulado, pero requieren retoques regulares en la peluquería.

Las capas largas se están convirtiendo en el peinado largo más deseado del año. Los mechones de diferentes longitudes aportan movimiento y ligereza, incluso sin un secado perfecto.

El peinado de lujo discreto , inspirado en Jennifer Lopez y Amal Clooney, ofrece un corte largo capeado, sencillo, elegante y ligero, que le confiere un aspecto característico.

El largo hasta los hombros o justo por encima de las clavículas sigue siendo muy popular en los salones de belleza.

Enmarca los rasgos con delicadeza, proporciona estructura sin recargar el peinado y es adecuado tanto para recogidos como para ondas naturales .

La raya lateral y los detalles elegantes marcan la diferencia.

La raya lateral está protagonizando uno de los regresos más notables de 2026. Considerada durante mucho tiempo anticuada, vuelve más profunda y marcada, aportando volumen y sofisticación al instante.

Kirsten Dunst es su embajadora natural. Funciona con casi todos los cortes de pelo.

El efecto mariposa también merece atención. Sus mechones y capas enmarcan el rostro como alas de mariposa, manteniendo el largo y añadiendo volumen sin apelmazar las puntas.

Realza los rasgos, suaviza los ángulos de un rostro cuadrado y aporta dimensión a un rostro redondo. Además, es un corte de transición ideal para quienes desean dejar atrás un corte bob o dejar crecer el cabello.

El corte lobo suave, una versión más delicada con capas difuminadas, devuelve el movimiento al cabello lacio.

El corte Christy , inspirado en Christy Turlington y las modelos de los años 90, ofrece un corte versátil de longitud media que se puede llevar liso, ondulado o recogido.

Cómo elegir el corte de pelo de moda que mejor te quede.

Elegir tu corte de pelo requiere considerar tres áreas principales. Primero, el estilo de vida : ¿tienes poco tiempo por la mañana?

El efecto mariposa o el bob suave son imprescindibles. ¿Te gusta peinarte con rizador o plancha? El cabello liso y el corte Christy ofrecen más posibilidades de peinado.

La textura natural del cabello es lo que guía la elección. Para cabello liso, un bob recto y un largo recto son ideales. Para cabello ondulado, el efecto mariposa o un bob capeado realzan el movimiento natural.

Para cabello rizado, un bob recto con flequillo cortina queda de maravilla. Para cabello fino y liso, un lob despeinado, un mini shag o un baby bob aportan volumen y dinamismo.

Analizar los rasgos faciales complementa este enfoque. El flequillo al estilo de los años setenta suaviza una frente ancha y enmarca rostros ovalados o alargados. El efecto mariposa define un rostro redondo. Un corte bixie suave favorece los rostros angulosos.

Consulta con tu peluquero para crear una versión personalizada , adaptada a tu rostro, textura y personalidad, en lugar de copiar una tendencia al pie de la letra.

2. Planifique un mantenimiento regular , especialmente para los cortes texturizados que requieren retoques frecuentes para mantener el degradado y el movimiento.