Mujeres guerreras con el cabello ondeando al viento del norte, mujeres que lucen sus trenzas como coronas de guerreras: el peinado de las mujeres vikingas encanta e inspira mucho más allá de las fronteras escandinavas.

Lejos de ser meros adornos, estos peinados representaban libertad, estatus social y una fuerte identidad en las sociedades nórdicas. Hoy en día, impulsados por la popularidad de la serie Vikings y la cultura nórdica, estos estilos están experimentando un espectacular resurgimiento.

Ya sea que tengas el cabello largo, de longitud media o corto, hemos reunido más de 30 inspiraciones auténticas para ayudarte a adoptar este estilo guerrero atemporal.

Los fundamentos históricos y culturales de los peinados de las mujeres vikingas

En la sociedad nórdica, el cabello largo simbolizaba libertad, dignidad y estatus social .

Las mujeres libres lucían con orgullo su cabello, mientras que las esclavas a menudo llevaban la cabeza rapada: una distinción visible y elocuente.

Estos peinados reflejaban un equilibrio constante entre funcionalidad y elegancia, adecuados a las múltiples responsabilidades de las mujeres vikingas.

Los descubrimientos arqueológicos confirman esta importancia cultural. Durante las excavaciones se han encontrado peines de hueso y horquillas finamente grabadas.

Cabe destacar que la mayoría de los vikingos llevaban un pequeño peine en su bolsa de cuero para el cuidado diario del cabello. Estos objetos demuestran un notable nivel de higiene y atención al cabello para la época.

Contrariamente a la creencia popular, los peinados vikingos rara vez eran simétricos . Los adornos se integraban de forma caótica y orgánica, creando un encanto auténtico y sin artificios.

Las trenzas eran el elemento más distintivo de estos looks: francesas, holandesas, campesinas, de espiga, laterales o microtrenzas; existían en un sinfín de variaciones según la ocasión y el rango de quien las lucía.

Domina las técnicas de trenzado icónicas para lograr un estilo auténtico.

La trenza holandesa sigue siendo la base esencial de los looks guerreros. Consiste en pasar los mechones por debajo, creando una textura marcada que reposa sobre el cuero cabelludo. Este tipo de trenzado ofrece una fuerza visual que la trenza francesa no siempre puede igualar.

Las trenzas intrincadas combinan pequeños mechones trenzados con secciones más grandes, jugando con texturas y volumen para lograr un resultado sofisticado. Trenzar con varios mechones, de dos a cinco, requiere práctica.

Y recordemos: las trenzas imperfectas son parte integral de la estética nórdica . Aquí, la imperfección es una cualidad.

Desde un punto de vista técnico, siempre comienza con el cabello limpio y bien desenredado, dividido en secciones iguales. Un spray de sal o un rizador le darán la textura necesaria para que las trenzas se mantengan.

Para cabello fino, los polvos texturizantes y la técnica de "pancapping" crean una agradable ilusión de mayor grosor. Para cabello muy liso, es fundamental cardar ligeramente las raíces antes de comenzar.

30 inspiraciones de peinados vikingos para mujeres según el largo del cabello.

Peinados vikingos para cabello largo

Existen muchas posibilidades para el cabello largo. Los rizos sueltos y naturales, las ondas y el cabello suelto sin plancha, encarnan el estilo vikingo en su forma más pura .

Una coleta, ya sea alta o baja, permite que el cabello caiga con naturalidad. El peinado semirecogido, con la parte superior trenzada o recogida, combina practicidad y romanticismo.

Trenza suave y suelta para ocasiones informales

Trenza central apretada, similar a una trenza francesa.

Dos trenzas colocadas sobre cada hombro.

Rizos laterales para un efecto misterioso y dramático.

Las trenzas laterales con pequeñas trenzas francesas sobre la oreja hacen que el cabello del otro lado parezca aún más abundante. El lado rapado, a veces adornado con un símbolo rúnico, representa el estilo de la verdadera mujer guerrera.

El peinado de corona, formado por dos trenzas laterales unidas en la parte superior de la cabeza como una diadema, se adorna con cordones de cuero o hilos de lana.

Por último, el cabello suelto con trenzas centrales combina ondas y estructura para lograr un resultado sofisticado sin esfuerzo aparente.

Peinados vikingos para cabello de longitud media

El cabello de longitud media ofrece una gran versatilidad. Las trenzas laterales y los giros mantienen el cabello en su lugar a la vez que le dan un toque de estilo guerrero.

Los estilos de media melena, complementados con mechones sueltos, reflejan la herencia nórdica a la vez que resultan prácticos para las tareas cotidianas.

Los giros combinados con finas trenzas capturan el espíritu de las mujeres vikingas en una interpretación moderna y accesible.

Peinados vikingos para cabello corto

El pelo corto no impide lucir un estilo vikingo; todo lo contrario. Las microtrenzas a los lados, colocadas cerca de las sienes, crean la ilusión de una cabeza rapada.

Las pequeñas trenzas asimétricas, los diseños geométricos rapados y los accesorios metálicos o las cintas para la cabeza de cuero complementan a la perfección este atrevido look de guerrera.

Este estilo es adecuado para cosplay, carnaval y para uso diario.

Inspírate en los peinados de Lagertha y en los personajes de la serie Vikings.

Lagertha sigue siendo la máxima referencia en cuanto a peinados femeninos vikingos en la cultura popular.

Su estilo se caracteriza por un llamativo contraste visual entre los laterales trabajados, trenzados o afeitados, y un imponente volumen central .

Esta estructura liberaba el rostro durante el combate al tiempo que protegía la nuca: una lógica tanto funcional como estética.

Para recrear esta silueta, la verticalidad y el volumen son esenciales. Los peluqueros de la serie utilizaron hilo o cuerda para unir las diferentes trenzas, creando estructuras complejas y duraderas.

Estas técnicas pueden reproducirse en casa con un poco de paciencia.

A modo de comparación, los personajes masculinos también ofrecen referencias útiles. Ragnar Lothbrok llevaba la cabeza parcialmente rapada con trenzas en el centro. Rollo lucía una larga y ondulada melena con mechones retorcidos a los lados.

Björn optó por peinados trenzados y recogidos en forma de media luna. Estos estilos influyen directamente en las tendencias actuales de peinados de guerreras para festivales y cosplay.

Complementa tu peinado vikingo para lograr un look auténtico e impactante.

Los accesorios desempeñaron un papel fundamental en la estética nórdica. Las cuentas, disponibles en plata, bronce, madera, hueso o metales preciosos , se colocan en un hilo o en el extremo de una trenza.

Grabadas con runas que simbolizan protección o fuerza, le dan un fuerte carácter simbólico al peinado.

Para insertarlas, solo necesitas un enhebrador de cuentas o un alambre fino. Anillos de metal, horquillas y carretes completan el arsenal de accesorios vikingos.

Las cintas de cuero que se enrollan alrededor de una coleta añaden una textura natural a la vez que ocultan las gomas elásticas de plástico. El cuero proporciona una fricción natural superior a la de las cintas de seda, evitando que los adornos se deslicen.

Los hilos de lino entretejidos en las trenzas añadían un toque bohemio y natural. Los adornos de oro simbolizaban la riqueza y la autoridad natural de la mujer que los lucía.

Estilo Nivel Tiempo Ocasión Cola de caballo con perlas Principiante 5 minutos A diario Trenza holandesa central Principiante 10 minutos Deportes al aire libre microtrenzas laterales Intermedio 15-20 minutos A diario Corona de nobles trenzas Intermedio 20 minutos Bodas, ceremonias Moño alto con trenzas falsas y volumen Avance 30-45 minutos Fiestas, festivales, cosplay

Adapta los peinados vikingos a tu tipo de cabello.

El estilo guerrero nórdico se adapta a todo tipo de cabello gracias a unos pocos ajustes técnicos específicos. Para cabello fino, los polvos texturizantes antes de trenzar y la técnica de "pancaking" crean una convincente ilusión de densidad.

Las trenzas holandesas realzan tu look sin necesidad de tener mucho cabello.

Para cabello muy liso, cardar ligeramente las raíces y usar productos fijadores suaves evita que los accesorios se resbalen.

Para el cabello corto, centrarse en las trenzas de las sienes y usar cera o gel para peinar puede crear un estilo asimétrico moderno y llamativo.

El corte bob vikingo merece una atención especial. Sin flequillo, con un largo uniforme y perfectamente hidratado , permite acentuar secciones con trenzas y adornos.

La parte superior incluso se puede peinar con un estilo de media melena. El cabello de media melena, por su parte, combina a la perfección trenzas, trenzas laterales y mechones sueltos para lograr un look moderno, nórdico y personal.

Cuidado y mantenimiento para lograr peinados vikingos impecables y duraderos.

Las mujeres vikingas concedían gran importancia al cuidado del cabello. Esta meticulosidad sigue vigente hoy en día: un cuero cabelludo sano es la base de cualquier peinado elaborado con trenzas .

Los productos hidratantes y los sérums capilares preservan la belleza y la vitalidad del cabello a lo largo del tiempo.

Los aceites secos aportan flexibilidad y un acabado suave. Un cabello sano ofrece mejor agarre, evitando que las trenzas se resbalen y que los adornos se caigan.

Utiliza gomas elásticas discretas y productos de fijación ligeros para que tus peinados luzcan impecables.

Evita las trenzas muy apretadas que ejerzan tensión sobre la fibra capilar. Opta por técnicas de peinado suaves para limitar la rotura del cabello. Sujeta el peinado con horquillas en forma de U, escondidas bajo las trenzas. Humedezca ligeramente el cabello o aplique cera para peinar para mejorar la fijación de las microtrenzas laterales.

Cuidar el cabello es un acto de respeto propio , además de una tradición.

Las guerreras nórdicas lo entendían bien: un cabello bien cuidado refleja la fuerza y la dignidad de la mujer que lo luce, independientemente de su estilo de vida o tipo de cuerpo.