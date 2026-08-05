Esta técnica facilitaría conseguir un delineado de ojos perfecto.

Aplicar delineador de ojos suele ser un reto en la rutina de maquillaje. Entre el temblor de las manos y los ojos que parecen tener miradas diferentes, la paciencia se pone a prueba rápidamente. Una técnica muy sencilla podría ayudarte a lograr mayor precisión sin necesidad de cambiar de producto.

Olvídese de la línea de un solo gesto.

Uno de los errores más comunes es intentar delinear los ojos de un solo trazo. En realidad, este método requiere mucha habilidad y puede resultar en un delineado desigual. Un truco más sencillo consiste en colocar tres o cuatro puntos pequeños a lo largo de la línea de las pestañas. Uno cerca del lagrimal, otro en el centro del párpado y otro hacia el extremo exterior. Luego, simplemente une estos puntos con trazos cortos. Esta técnica ofrece mayor control y facilita lograr un resultado armonioso en ambos ojos.

Mantén los ojos abiertos durante la aplicación.

El reflejo de estirar el párpado para alisar la piel es muy común, pero una vez que la piel se relaja, la línea puede verse irregular. Para visualizar mejor el resultado, mantén el ojo abierto, levanta ligeramente la barbilla y mírate en un espejo colocado un poco más abajo que tu rostro. De esta manera, podrás ajustar el delineador sobre la marcha, evitando sorpresas desagradables una vez que hayas terminado de maquillarte.

Un buen punto de apoyo marca la diferencia.

A menudo se subestima la importancia de la estabilidad al aplicar delineador de ojos . Unos sencillos pasos pueden ayudar a minimizar los temblores. Apoya el codo sobre una superficie estable y coloca el dedo meñique contra la mejilla. Estos puntos de apoyo reducen los movimientos involuntarios de la mano y facilitan un trazo mucho más suave.

Construye tu línea paso a paso

Lo mejor es empezar con una línea muy fina, lo más cerca posible de las pestañas, y luego ir engrosándola gradualmente si se desea un efecto más dramático. Este método permite mayor flexibilidad para ajustar la forma y lograr un equilibrio entre ambos ojos. Por el contrario, una línea demasiado gruesa desde el principio es mucho más difícil de corregir.

Corregir un pequeño error sin borrarlo todo

Una pequeña mancha no significa que tengas que retocar todo tu maquillaje. Un hisopo de algodón ligeramente humedecido facilita la limpieza de los bordes del delineado. Para un acabado aún más impecable, aplica un poco de corrector con una brocha fina a lo largo del delineador. Esta técnica afina visualmente la línea y, a la vez, ilumina sutilmente la mirada.

Elige una textura que sea fácil de controlar.

Si eres principiante, opta por un delineador de ojos de punta fina o un lápiz en gel. Estas texturas suelen ofrecer mayor control que un delineador líquido con pincel suave. Otra ventaja: las fórmulas cremosas permiten difuminar o corregir pequeños errores en los primeros segundos antes de que se sequen por completo.

En resumen, un delineado perfecto no se trata solo de tener buen pulso. Al dividir el movimiento, usar apoyo y avanzar gradualmente, resulta más fácil lograr un resultado satisfactorio. Con un poco de práctica, esta técnica puede transformar lo que a veces puede ser un paso intimidante en una aplicación de maquillaje mucho más segura.