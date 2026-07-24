¿Te has quemado con el sol? Aquí tienes lo primero que puedes hacer para aliviar tu piel.

¿Has estado demasiado tiempo al sol y sientes la piel enrojecida, caliente o tirante? No te preocupes. Si bien las quemaduras solares son graves y nunca deben tomarse a la ligera, un paso muy sencillo puede brindarte alivio rápidamente. Y cuanto antes actúes, más te lo agradecerá tu piel.

Lo correcto: refrescar la piel inmediatamente.

Cuando la piel se calienta con el sol, lo primero que hay que hacer es enfriarla. Una ducha fría o la aplicación de compresas empapadas en agua fría pueden reducir la sensación de ardor y aliviar la inflamación. Sin embargo, es mejor evitar aplicar hielo directamente sobre la piel. El frío excesivo puede irritar aún más esta zona, que ya de por sí es sensible. El objetivo es refrescar la piel suavemente, sin provocar un choque térmico.

La hidratación, una aliada valiosa.

Una vez que tu piel se haya calmado, es hora de hidratarla. Las quemaduras solares resecan la epidermis, por eso sientes la piel tirante. Una crema hidratante ligera, un gel calmante o incluso aloe vera pueden brindarte una agradable sensación de confort. Opta por texturas frescas y fluidas en lugar de productos muy grasos, ya que estos tienden a retener el calor en la piel.

Aloe vera: una ayuda prometedora

El aloe vera es uno de los tratamientos para después de la exposición al sol más populares. Su eficacia ha sido estudiada por investigadores. Una revisión científica publicada en la revista Burns analizó cuatro ensayos clínicos con 371 pacientes. Los resultados sugieren que la aplicación tópica de aloe vera podría acelerar la curación de quemaduras de primer y segundo grado, incluidas las quemaduras solares. Sin embargo, los investigadores destacan que los datos aún son limitados y que se necesitan más estudios para confirmar estos beneficios.

Acciones que promueven una buena recuperación

Las quemaduras solares no solo afectan la piel, sino que también pueden provocar deshidratación. Por eso, recuerda beber agua con regularidad para ayudar a tu cuerpo a recuperarse. Si aparecen ampollas, no las toques. Reventarlas aumenta el riesgo de infección y puede retrasar la cicatrización. Por último, protege cuidadosamente las zonas afectadas del sol hasta que se hayan curado por completo.

¿En qué casos se debe consultar a un médico?

La mayoría de las quemaduras solares sanan gradualmente con los cuidados adecuados. Sin embargo, si la quemadura es extensa, si aparecen ampollas grandes o si se acompaña de fiebre, escalofríos o malestar general, es importante consultar a un profesional de la salud de inmediato.

Una quemadura solar siempre es una señal de alerta de tu piel. Adoptando rápidamente las prácticas adecuadas, favoreces su bienestar y recuperación. Y para disfrutar plenamente de los días soleados, la mejor estrategia sigue siendo prevenir las quemaduras solares con la protección solar apropiada y una exposición solar prudente.