Entre los jóvenes, se observa un fuerte resurgimiento de perfumes icónicos de los años 90 y 2000.

Gracias a las redes sociales y la cultura vintage, los perfumes icónicos de los 90 y los 2000 están experimentando un resurgimiento espectacular entre las generaciones más jóvenes. Fragancias que durante mucho tiempo se asociaron con los inicios de la perfumería comercial vuelven a estar en el centro de las tendencias de belleza. Marcas históricas como Calvin Klein y perfumes emblemáticos como Thierry Mugler Angel y Lolita Lempicka vuelven a ser protagonistas en contenido viral.

Botellas que se han convertido en objetos de deseo generacional.

Lo que atrae hoy en día no es solo la fragancia, sino también la identidad visual de estos perfumes: frascos reconocibles al instante, códigos estéticos distintivos y una narrativa profundamente arraigada en su época. Marcas como Cacharel Anaïs Anaïs y CK One encarnan esta estética minimalista o romántica que está resurgiendo con fuerza en las tendencias actuales.

TikTok e Instagram como aceleradores de la nostalgia

El resurgimiento de estas fragancias se ve impulsado en gran medida por las redes sociales, donde el contenido nostálgico está en auge. En TikTok, los vídeos de "perfumes de los 2000" acumulan millones de visualizaciones, a menudo asociados a recuerdos de la adolescencia o a una estética deliberadamente retro. Esta tendencia forma parte de un movimiento más amplio que ya se observa en la moda y la música, donde las referencias a los años 90 y 2000 se reinterpretan constantemente.

El perfume como objeto de identidad

Para la Generación Z, el perfume ya no es solo una fragancia distintiva, sino un elemento de expresión personal. Volver a los aromas clásicos les permite reconectar con una época que perciben como más sencilla, pero también reafirmar su identidad estética. Esta tendencia de «regreso a los clásicos» transforma los productos vintage en auténticos objetos culturales.

El regreso de perfumes icónicos de los años 90 y 2000 ilustra un fenómeno más amplio de nostalgia generacional. Entre las redes sociales, la estética retro y el deseo de autenticidad, estas fragancias ya no son solo productos de belleza: se están convirtiendo en referentes culturales que trascienden generaciones.