¿Cómo dibujar pecas falsas para obtener un resultado natural?

Durante mucho tiempo ocultas bajo el maquillaje, las pecas se han convertido en un rasgo de belleza muy deseado. Si esta tendencia te atrae, con unos sencillos pasos puedes lograr un resultado sutil y natural. El objetivo es crear la ilusión de pecas que aparecen de forma natural tras la exposición al sol.

Elige el producto adecuado

La elección del producto influye directamente en el resultado. Si eres principiante, un lápiz de cejas de punta fina suele ser la solución más sencilla: te permite controlar fácilmente el tamaño y la ubicación de cada punto.

También puedes optar por una pomada para cejas aplicada con un pincel muy fino, ideal para un efecto más difuminado. Por último, las gotas autobronceadoras ofrecen un resultado que dura varios días, ya que el color se desarrolla en la superficie de la piel. Sin embargo, esta opción requiere un poco más de precisión, ya que los errores son más difíciles de corregir.

Opta por un tono natural.

El color es, sin duda, el elemento más importante. Un tono demasiado oscuro o con tendencia al gris hará que cualquier imperfección sea inmediatamente visible. Opta por un marrón cálido, uno o dos tonos más oscuro que tu tono de piel, pero nunca llegues al negro. Las pieles claras se verán especialmente favorecidas por los tonos avellana o caramelo, mientras que las pieles más oscuras pueden elegir marrones más intensos, siempre dentro de la gama de los tonos cálidos.

Colócalos donde se pone el sol.

Las pecas auténticas aparecen principalmente en las zonas más expuestas al sol. Inspírate en esta distribución concentrándolas en el puente de la nariz, la parte superior de los pómulos y, de forma más sutil, sobre las cejas. Evita distribuirlas uniformemente por todo el rostro. Deben formar pequeños grupos irregulares, más numerosos en el centro y cada vez más dispersos hacia los bordes.

El secreto para un efecto exitoso: la irregularidad.

A menudo, este detalle marca la diferencia. Las pecas naturales no son idénticas ni están perfectamente alineadas. Varía su tamaño, deja algunos espacios y olvídate de la simetría entre ambos lados de tu rostro. En lugar de dibujar un círculo, da pequeños toques con la punta del lápiz sobre la piel sin aplicar demasiada presión. Una vez que hayas rellenado todas las pecas, difumínalas ligeramente con la yema del dedo limpia para suavizar sus bordes. Este sencillo paso permite que se integren mejor con tu tez.

Sigue el orden correcto de aplicación del maquillaje.

Para evitar que se oculten bajo el maquillaje, dibuja tus pecas después de aplicar la base y el corrector. Luego, fija el maquillaje con una ligera capa de polvos antes de aplicar el rubor. Esto unificará el tono de tu maquillaje y hará que las pecas se integren con tu tez para un resultado mucho más natural.

Menos es a menudo más

Cuando las pecas falsas están bien hechas, son casi imperceptibles. Si llaman la atención de inmediato, suele ser porque su color es demasiado intenso o su ubicación se ve poco natural. Empieza con solo una docena de puntitos pequeños y luego añade más gradualmente si es necesario. Siempre es más fácil añadir más que tener que empezar de nuevo.

Finalmente, aunque las pecas falsas están entre las tendencias de belleza actuales, no tienes ninguna obligación de adoptarlas. Seguir la tendencia es una elección, no una regla. Tanto si tu piel tiene pecas de forma natural, como si es perfectamente uniforme, o si simplemente prefieres lucir tu piel al natural, todas las opciones son válidas. Lo más importante es elegir lo que te gusta y lo que te hace sentir bien.