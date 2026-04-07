"Pestañas de gacela": el truco de la máscara de pestañas que puede hacer que tus ojos parezcan más grandes de forma natural.

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Léa Michel
@sofiacoppolagirl / TikTok

¿Quieres un maquillaje que realce tus ojos? La tendencia de los ojos grandes y expresivos está causando furor. Esta sencilla técnica promete un efecto alargado y definido… y nos recuerda algo esencial: tus ojos no necesitan corrección, solo realzarse si así lo deseas.

Una técnica sencilla para dar forma a las pestañas.

El efecto de "ojos de gacela" se logra con una técnica diferente de aplicación de la máscara de pestañas. En este caso, el objetivo no es solo separar las pestañas, sino agruparlas delicadamente en pequeñas secciones para crear un efecto más gráfico.

En la práctica, esto consiste en aplicar una primera capa de rímel, extendiéndolo a lo largo de las pestañas. Luego, antes de que el producto se seque por completo, se juntan suavemente algunas pestañas con unas pinzas pequeñas y limpias.

Puedes repetir este paso en diferentes secciones de la línea de las pestañas y, si quieres intensificar el efecto, aplica una segunda capa de máscara. Esta técnica crea pestañas más definidas y con mayor volumen, logrando una mirada a la vez definida y natural.

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¿Por qué este efecto cambia la percepción de la vista?

A diferencia de la aplicación clásica, que separa cada pestaña de manera uniforme, el método de "pestañas de ciervo" juega con la estructura general de los ojos.

Al aplicar trazos pequeños y precisos en las pestañas, los ojos lucen más definidos, sutilmente alargados y con una mirada más intensa. Esta técnica, inspirada en el maquillaje profesional, se utiliza a menudo en sesiones de fotos o desfiles de moda para añadir profundidad sin necesidad de usar múltiples productos. El resultado es sutil, lo que la convierte en una excelente opción tanto para el maquillaje diario como para ocasiones especiales.

Las técnicas adecuadas para un aspecto natural

Para que este truco funcione, hay algunos detalles que marcan la diferencia.

  • Elige una máscara de pestañas que alargue y defina sin formar grumos. Su fórmula modulable te permitirá ajustar el resultado gradualmente, según tus preferencias.
  • Recuerda limpiar bien las pinzas antes de usarlas para evitar la transferencia de producto o bacterias.
  • Finalmente, aplícalas en secciones pequeñas: agrupar demasiadas pestañas a la vez podría arruinar el efecto natural deseado. La idea es crear una estructura ligera, no que tus ojos se vean rígidos.

Mejorar sin transformar: una distinción importante

Si bien esta tendencia resulta atractiva, es importante recordar que sigue siendo una elección, no una necesidad. No necesitas "agrandar" tus ojos ni recurrir al maquillaje para que se vean hermosos. Tus ojos, con su forma y singularidad, ya son perfectamente legítimos y expresivos. El maquillaje puede ser divertido, una forma de experimentar y resaltar lo que te gusta… pero nunca una obligación.

En definitiva, esta técnica ilustra una idea sencilla: el maquillaje sirve para complementar tus ojos, no para transformarlos. Tú decides cómo quieres resaltarlos, sin dejar de lado lo que te hace sentir bien contigo misma.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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