El maquillaje minimalista se ha consolidado como una de las tendencias de belleza más duraderas de los últimos años. En TikTok, el hashtag #minimalmakeup ha acumulado nada menos que 145 millones de visualizaciones.

Celebridades como Hailey Bieber, Zendaya y las hermanas Hadid lo han promovido en la alfombra roja y en las redes sociales. La pandemia de Covid-19 jugó un papel fundamental: confinadas en sus hogares, muchas mujeres simplificaron sus rutinas y redescubrieron su belleza natural .

Este regreso al minimalismo no muestra signos de desaceleración. Aquí tienes una guía práctica para adoptar este look natural y sencillo a diario, sea cual sea tu tipo de piel.

¿Qué es el maquillaje minimalista y natural?

El maquillaje minimalista no significa no usar ningún producto en el rostro. La idea principal es realzar la belleza natural en lugar de ocultarla bajo capas de cosméticos.

El resultado deseado es un rostro fresco, radiante y natural, donde la piel realmente brilla.

Este enfoque recibe varios nombres: look sin maquillaje , estética de chica limpia , skinimalismo o incluso piel de cristal .

Todos comparten la misma filosofía: afirmar su identidad, reivindicar sus rasgos y particularidades, lejos de los filtros digitales y los estándares impuestos.

Esta tendencia se confirmó en las pasarelas de la Semana de la Moda , en los desfiles de Chanel, Lanvin, Miu Miu y Fendi. Los rostros limpios y minimalistas de las modelos ilustran una nueva definición de refinamiento.

También encaja en una lógica de lujo discreto : consumir menos pero mejor , donde la calidad prima sobre la cantidad.

Los beneficios de una rutina de belleza simplificada

Reducir tu rutina de maquillaje produce efectos visibles en la piel. Los poros se obstruyen menos, la producción de sebo se regula y las imperfecciones se desvanecen gradualmente.

Una mejor oxigenación de la piel contribuye a una tez fresca y naturalmente radiante .

Una rutina minimalista también simplifica la vida. Menos productos significan menos riesgo de irritación, lo cual es especialmente beneficioso para las pieles sensibles propensas al enrojecimiento .

La eliminación del maquillaje por la noche se vuelve menos agresiva, o incluso innecesaria algunos días.

A nivel emocional, este enfoque ofrece una verdadera sensación de libertad. Muchas mujeres describen una renovada confianza en sí mismas al ser más auténticas.

Desde un punto de vista económico, esta tendencia también responde a una evolución en los hábitos de compra: los consumidores ahora prefieren productos multifuncionales y duraderos, optando por fórmulas versátiles que se adaptan a todo tipo de cuerpos y tonos de piel.

La base de un look natural: cuidado de la piel y una tez radiante.

Productos esenciales para el cuidado de la piel

Una tez radiante comienza con una rutina de cuidado facial rigurosa. Una limpieza suave por la mañana y por la noche elimina los residuos de contaminación y el sebo que apagan la tez.

La elección del limpiador debe corresponder al tipo de piel: gel purificante para piel mixta, leche o aceite para piel seca.

La hidratación sigue siendo la clave para una piel radiante . Un sérum con vitamina C o ácido hialurónico proporciona luminosidad instantánea.

El protector solar con FPS 30 a 50 proporciona una protección duradera para tu cutis. La exfoliación semanal refina la textura de la piel y revela su luminosidad natural.

Los mejores productos para el cuidado de la piel

Para un cuidado de la piel complementado con un maquillaje discreto, opta por una base fluida con efecto segunda piel , una crema BB o incluso una crema con color .

Se aplican con pincel , esponja o dedos , evitando cualquier demarcación .

El corrector disimula las ojeras y los signos de fatiga .

disimula . El colorete en crema aplicado con toques en los pómulos realza la tez de forma natural.

en crema aplicado con toques en los realza la tez de forma natural. Un bronceador cremoso y un iluminador en crema, aplicados ligeramente, completan el look radiante .

¿Cómo lograr un maquillaje de ojos sutil?

En un look de maquillaje minimalista , la máscara de pestañas pierde su estatus de elemento esencial.

La tendencia de no usar máscara de pestañas , popularizada por Hailey Bieber, anima a dejar las pestañas al natural o simplemente usar un rizador de pestañas para abrir la mirada sin artificios.

Para quienes aún deseen usarla, una máscara de pestañas en gel que rice, alargue o dé volumen, según el tipo de pestañas, sigue siendo una buena opción. Asegúrese de evitar grumos retirando el exceso de producto del cepillo antes de la aplicación.

Un lápiz de color fino trazado cerca de las pestañas o una sombra de ojos en tono pastel aplicada con el dedo sobre el párpado móvil es suficiente para realzar la mirada.

Para las cejas , un gel transparente crea un efecto de levantamiento natural, evitando líneas demasiado perfectas que delaten el maquillaje.

Labios naturales y luminosos: los productos adecuados para adoptar

El brillo labial sigue siendo el producto ideal para lucir unos labios luminosos y frescos . Elige tonos nude , rosados o transparentes para realzar tus labios sin apelmazarlos.

Este bálsamo con color ofrece una alternativa suave e hidratante, ideal para el uso diario.

Un labial de un tono similar al tuyo es perfecto para este estilo. Un rojo intenso también funciona en un look minimalista , siempre y cuando el maquillaje de ojos sea discreto.

Un lápiz labial nude define y da volumen a los labios; difumina sus bordes con el dedo para un resultado natural y sofisticado . No olvides hidratar tus labios con un tratamiento regenerador antes de aplicarlo.

Pasos y tratamientos adicionales para mejorar la piel de forma natural.

Algunos tratamientos de belleza pueden lograr una tez radiante sin necesidad de base de maquillaje:

El tratamiento Hydrafacial limpia, exfolia e hidrata profundamente para una luminosidad inmediata. La luz LED roja o azul estimula la regeneración celular y alivia la inflamación. El peeling refina la textura de la piel y unifica el tono.

Los buenos hábitos diarios potencian los efectos del cuidado de la piel. Beber suficiente agua, dormir al menos siete horas por noche, limitar el estrés y evitar los productos comedogénicos mantienen la piel en óptimas condiciones.

La limpieza regular de los cepillos y accesorios previene el crecimiento bacteriano.

Una bruma hidratante refresca la piel durante el día y unifica el tono de la piel.

Por último, un diagnóstico personalizado de la piel sigue siendo la mejor manera de identificar los productos para el cuidado de la piel que mejor se adaptan al tono de piel y a las necesidades específicas de cada persona.

Cada tipo de piel merece un tratamiento personalizado para revelar todo su potencial.