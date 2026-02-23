¿Es seguro comer alimentos caídos al suelo? La opinión definitiva de un médico.

Cuando la comida se escapa del plato y cae al suelo, termina en nuestra boca o en la aspiradora. ¿Quién tiene razón y quién no? ¿Es este trozo de comida extraviado, esta aventura fuera de pista, no apto para el consumo o se puede comer sin riesgo? Un médico opina.

La regla de los 5 segundos, una falsa creencia

Estás en medio de una comida cuando tu croqueta de patata se escapa del plato y cae al suelo recién fregado. Mientras que los fanáticos de la higiene y los hipocondríacos no se arriesgarían y simplemente tirarían el bocado como desperdicio de comida, tú no desperdicias ni un solo bocado. Te lo llevas a la boca y te tranquilizas, pensando: "No es para tanto, te fortalecerá los anticuerpos". Al fin y al cabo, nuestros antepasados usaban el mismo cuchillo para todo y no se lavaban las manos antes de un festín.

Te basas en la "regla de los cinco segundos", que te enseñaron tus padres, y recoges ese trozo de comida tirado justo antes de que los gérmenes se arraiguen. Pero da igual que la comida haya estado en el suelo tres segundos o diez minutos. Es un cuento de viejas. El Dr. Jimmy Mohamed fue muy claro en el programa matutino de RTL : nunca debes comer alimentos que hayan estado en contacto con el suelo, ni siquiera por poco tiempo. El suelo puede parecer perfectamente limpio, pero contiene miles de microbios invisibles a simple vista, pero que el cuerpo percibe sin duda. Escherichia coli, salmonela, estafilococos… todas estas bacterias proliferan bajo tus pies.

Comer comida que se cae al suelo puede fácilmente provocar una gastroenteritis grave. Más vale prevenir que curar, así que evita tentar a la suerte actuando como un triturador de basura. El médico más seguido en internet es categórico: «La comida que se cae al suelo debe ir a la basura». Y no al estómago.

El estado del suelo aumenta el riesgo de contaminación

Obviamente, cuando la comida cae en el suelo grasiento y pegajoso de un restaurante de comida rápida, no la vas a tocar. Sin embargo, cuando cae en un suelo que has limpiado con esmero, le das una oportunidad y haces un pequeño gesto para reducir el desperdicio de comida. Y eso es un poco más "tolerable" en esta situación. Un lugar donde andas en pantuflas está más limpio que un lugar pisoteado por zapatos sucios, eso es obvio.

El tipo de alimento también es importante. Cuanto más húmedo sea, más fácil será atraer bacterias. Por lo tanto, un trozo de pollo cocido o una fresa tienen más probabilidades de causar problemas que un pastel seco o una galleta. Sin embargo, no existe el riesgo cero. No necesariamente acapararás el baño al día siguiente, pero sigue siendo una posibilidad. Esta pequeña elección dietética, que seguramente alarmaría a nuestro querido Monje, también tendrá un mayor o menor impacto según tu sistema inmunitario .

Soplar la comida es un reflejo inútil.

Cuando la comida se cae al suelo, tienes una manía casi inconsciente: soplas sobre ella como si tu aliento tuviera propiedades antisépticas. Un hábito heredado de tus padres, sin duda. Sin embargo, este reflejo, que crees beneficioso, es contraproducente. Solo empeora la comida.

Un mililitro de saliva puede contener hasta 750 millones de bacterias, por lo que soplar sobre la comida añade otra capa. Los padres, al soplar sobre los tortellini de sus hijos, transmiten indirectamente sus gérmenes. En su lugar, puede enjuagar la comida con agua limpia, como recomienda el Dr. Jimmy Mohamed. Sin embargo, esta técnica tiene sus limitaciones. No es buena idea "lavar" una rebanada de pan tostado ni un trozo de boeuf bourguignon.

En resumen, comer comida caída al suelo no es un error fatal, pero sí un mal hábito. Y no tiene sentido llamar a tu perro o gato para que recoja lo que hayas dejado en la mesa. Eso sería increíblemente perjudicial para su sistema digestivo.