Brigitte Bardot falleció a los 91 años: belleza y rebeldía hasta el final

Brigitte Bardot, la icónica actriz francesa y ferviente activista por los derechos de los animales, falleció el 28 de diciembre de 2025 a los 91 años en su casa de Saint-Tropez. Ícono de belleza, deja una imagen compleja, tan admirada como controvertida.

Una estrella que se convirtió en leyenda

Bardot, quien saltó a la fama con " Y Dios creó a la mujer " en 1956, se convirtió rápidamente en la personificación de una nueva forma de libertad femenina. En la pantalla y en la vida real, rechazó las normas y desafió los códigos de la feminidad. Musa, actriz y cantante, se convirtió en un fenómeno global y un símbolo para toda una generación.

Un feminismo ambivalente

Brigitte Bardot nunca se autoproclamó "feminista". Incluso se distanció de él en ocasiones, criticando ciertos movimientos contemporáneos. Y, sin embargo, a través de su independencia, su negativa a someterse a los dictados patriarcales, su carrera libremente desarrollada y su capacidad para afirmarse en un mundo dominado por los hombres, encarnó, a su manera, una forma de feminismo instintivo. Abrió un espacio de libertad para las mujeres, mientras soportaba, sin darse cuenta, el peso de una imagen moldeada por la mirada masculina.

Una mujer en crisis

En 1973, a los 39 años, abandonó definitivamente la industria cinematográfica para dedicarse a la defensa de los derechos de los animales. Creó la Fundación Brigitte Bardot , una de las más influyentes de Europa en este ámbito. Si bien su compromiso fue elogiado, sus declaraciones públicas también suscitaron críticas.

Un cuerpo en el foco mediático, una lucha personal

Objeto de fascinación, Brigitte Bardot, conocida como "BB", a menudo se ha visto reducida a su apariencia. Sin embargo, tras este icono se escondía una mujer en lucha consigo misma, que habló en repetidas ocasiones de sus vulnerabilidades, su sufrimiento y su necesidad de aislarse.