Se informa que una secuela de la película "Dirty Dancing" está en desarrollo y los usuarios de Internet están enloquecidos.

Tras años de espera, la compañía canadiense-estadounidense Lionsgate anuncia la secuela de "Dirty Dancing", la película de culto de 1987. La actriz estadounidense Jennifer Grey retoma su icónico papel de "Baby" y los internautas están encantados con el anuncio de este proyecto que está ganando impulso.

Un equipo de prestigio para homenajear el clásico

Según informes, el estudio ha contratado a los productores de "Los Juegos del Hambre" y "Crazy Rich Asians", Nina Jacobson y Brad Simpson, para supervisar esta esperadísima secuela, cuyo estreno está previsto para 2022. Jennifer Grey, nominada al Globo de Oro por su interpretación de Frances "Baby" Houseman, también será productora ejecutiva. El rodaje está previsto para finales de este año, 2026, con guion de Kim Rosenstock, ganadora del Premio Humanitas en 2025.

Las conmovedoras palabras de Jennifer Grey

En una entrevista , la actriz Jennifer Grey se conmovió profundamente: "El papel de Baby ocupa un lugar especial en mi corazón, al igual que en el de tantos fans. Durante mucho tiempo imaginé en qué se convertiría años después, pero se necesitó el equipo adecuado para respetar el legado de la película original. ¡La espera casi termina!". Anteriormente, en The Drew Barrymore Show, había mencionado la presencia de baile, música y emoción en esta secuela.

Un proyecto fiel al espíritu original

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, elogió a este "superequipo" por traer la magia del regreso de Kellerman a la gran pantalla. La ausencia del actor estadounidense Patrick Swayze, quien interpretó a Johnny Castle (fallecido en 2009), deja un vacío, pero la película promete capturar la emoción, la música y el romance que hicieron de la primera entrega un éxito. El reparto se mantiene en secreto por ahora.

Este anuncio reaviva la emoción en torno a "Dirty Dancing", una película atemporal que sigue cautivando a generaciones. Con Jennifer Grey al mando y una producción ambiciosa, los fans pueden soñar con un regreso triunfal a la gran pantalla: ¡su momento inolvidable está por llegar!