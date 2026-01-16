Consideradas "provocadoras", las imágenes de la nueva temporada de esta serie de culto están causando escándalo.

La tercera temporada de "Euphoria" ni siquiera ha comenzado, y ya se está gestando la controversia en torno a su tráiler, considerado "demasiado provocador" por algunos espectadores. Entre las enormes expectativas, su estatus de culto y las imágenes consideradas cada vez más "extremas", este regreso, anunciado para el 13 de abril de 2026 en HBO Max, viene acompañado de un auténtico debate sobre los límites del impacto en pantalla.

Una serie de culto bajo alta presión

Desde su debut, "Euphoria" se ha consolidado como una serie icónica para la Generación Z, impulsada por Zendaya y un elenco de personajes con un fuerte impacto emocional. Cada nueva temporada se ha convertido en un acontecimiento, y esta tercera, anunciada como la última, es objeto de especial análisis tras varios años de espera y controversias en torno a lo que ocurre tras bambalinas.

Esta nueva serie de episodios transcurre varios años después de los eventos anteriores, mostrando a los exalumnos de preparatoria lidiando con una vida adulta llena de decisiones difíciles, relaciones complicadas y tensión constante. El tono prometido es más oscuro, directo e intenso, alimentando tanto la curiosidad como la preocupación de los fans.

Un tráiler considerado "demasiado provocativo"

Desde su lanzamiento, el tráiler de la tercera temporada generó numerosas reacciones, y muchos espectadores lo consideraron "demasiado provocador". Las imágenes, cargadas de emoción, conflicto y situaciones límite, dan la impresión de una continua escalada de excesos. En redes sociales, varios usuarios denunciaron "marketing basado en el shock a toda costa". Creen que la serie parece decidida a traspasar aún más los límites visuales y narrativos que ya la habían consolidado en temporadas anteriores.

Un aumento de intensidad desde la temporada 1

Lo más impactante en las reacciones de los espectadores es la sensación de un cambio gradual hacia algo cada vez más extremo con esta nueva temporada. Si bien "Euphoria" fue inicialmente elogiada por su meticulosa estética y su forma de combinar fragilidad y crudeza, muchos ahora sienten que "el equilibrio se está desmoronando a favor de una lógica de escalada".

Muchos fans fieles explican que se sienten divididos entre la emoción de regresar a este universo y el miedo de ver la serie perderse en la constante provocación. Para ellos, este tráiler simboliza este cambio: un ritmo más frenético, mayor tensión y una atmósfera pesada, como si cada toma intentara superar a la anterior.

Un público dividido entre la fascinación y el cansancio

Ante estas imágenes el público parece profundamente dividido.

Por un lado, una gran parte de la audiencia está encantada de ver a Euphoria llevar su estilo hasta el extremo, considerando este radicalismo como la marca registrada de la serie.

Por otro lado, algunos expresan una forma de cansancio, creyendo que al intensificar todo, la serie corre el riesgo de perder la dimensión emocional e íntima que la hizo tan notable al principio.

Estos críticos temen que la búsqueda de algo "cada vez más fuerte" acabe por debilitar el mensaje y la credibilidad del conjunto.

En definitiva, el tráiler de la tercera temporada de "Euphoria" confirma una cosa: la serie no tiene intención de ceder, ni en su ambición visual ni en su afición por las situaciones extremas. Entre la fascinación, la irritación y la curiosidad, una certeza persiste: el 13 de abril de 2026, todo el mundo estará pendiente, aunque solo sea para comprobar si esta última temporada está a la altura de su escandalosa reputación.