Las personas ansiosas pueden sentirse atraídas por un género particular de películas, revela un estudio.

¿Y si tus noches de cine revelaran mucho sobre cómo experimentas el mundo? Un estudio reciente sugiere que tus preferencias cinematográficas podrían reflejar el funcionamiento interno de tu cerebro, especialmente si eres ansioso, sensible y estás profundamente conectado con tus emociones.

Un estudio alemán que examina el cerebro

Publicada en la revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience , esta investigación fue realizada por la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg (MLU). Los científicos analizaron a 257 participantes mediante resonancia magnética funcional (fMRI), una técnica que permite observar la actividad cerebral en tiempo real.

A los voluntarios se les mostraron rostros que expresaban ira o miedo. Mientras tanto, los investigadores midieron la activación de dos regiones cerebrales clave: la amígdala, involucrada en el procesamiento de las emociones, y la corteza cingulada anterior, vinculada al control emocional. El objetivo era comprender si nuestros gustos cinematográficos se asocian con una forma específica de procesar las emociones fuertes.

Acción y comedia: un patio de juegos emocional

Los resultados son fascinantes. Las personas atraídas por las películas de acción muestran una activación especialmente marcada en las dos áreas cerebrales estudiadas al enfrentarse a estímulos negativos. En otras palabras, sus cerebros reaccionan intensamente al miedo o la ira.

Este perfil suele corresponder a personalidades ansiosas e hipersensibles, o muy receptivas a las variaciones emocionales. Lejos de ser una debilidad, esta sensibilidad demuestra un sistema nervioso afinado, capaz de percibir los matices y tensiones del entorno.

Sorprendentemente, los aficionados a la comedia muestran un patrón de activación similar. Ya sea que la emoción se desencadene por la adrenalina de una persecución o por la explosión de risa, lo que parece buscarse es la intensidad: la emoción, el impulso, la oleada de energía.

Para las personas ansiosas, estas películas podrían ofrecer una forma de catarsis controlada: experimentas fuertes picos emocionales, pero dentro de un marco seguro, cómodo y predecible. Tu sofá se convierte en una zona segura para la exploración emocional.

Thrillers y documentales: la elección de la distancia

Por el contrario, quienes prefieren el thriller, el cine policial o los documentales muestran una respuesta cerebral más moderada a los estímulos negativos. Sus cerebros parecen filtrar las emociones intensas con mayor eficacia, previniendo la sobrecarga.

Estas personas, a menudo descritas como tranquilas, serenas o analíticas, tienden a preferir narrativas más objetivas. Incluso en situaciones tensas, el enfoque narrativo les permite mantener cierto control intelectual sobre la situación.

Como resume la psicóloga Esther Zwiky, las personas tienden a seleccionar géneros que estimulan su cerebro de la manera que mejor se adapta a su funcionamiento interno. Por lo tanto, no eliges tus películas al azar: eliges las que más conectan con tu estructura emocional.

Caminos hacia la terapia

Estos descubrimientos abren perspectivas interesantes en el ámbito terapéutico. Para las personas con ansiedad, las películas de acción podrían servir como válvula de escape emocional. Podrían canalizar la hipersensibilidad natural hacia descargas de adrenalina controladas, casi estimulantes.

Por otro lado, los thrillers podrían ser una herramienta de entrenamiento para fortalecer la tolerancia al estrés, especialmente para las personalidades más serenas que desean desarrollar su resiliencia ante lo inesperado. La idea no es etiquetar rígidamente tus gustos, sino reconocer que tu respuesta a una historia refleja tu riqueza interior. Sentir ansiedad a menudo implica ser profundamente receptivo, intuitivo y conectado. Mantener la calma significa saber tomar distancia, analizar y moderar tus emociones.

En definitiva, tu género favorito puede no ser solo entretenimiento. Podría ser un reflejo de tu panorama emocional.