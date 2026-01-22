Sophie Turner como Lara Croft: la actriz promete redefinir a esta icónica heroína

La actriz Sophie Turner cambia la piel de Sansa Stark por la camiseta verde sin mangas y la funda de la icónica Lara Croft. Ha sido elegida para interpretar a la heroína más ruda de la cultura pop en la próxima serie de Tomb Raider en Prime Video. La actriz, que demostró su talento en el rodaje de Juego de Tronos, sucede a Angelina Jolie en este potente papel femenino y aporta una nueva dimensión a la audaz aventurera.

Sophie Turner como Lara Croft: imágenes convincentes

Hizo brillar los ojos de las jóvenes mientras forjaban sus identidades y cautivó a adolescentes en plena crisis hormonal. Lara Croft es mucho más que un ícono anticuado de los videojuegos; es el primer esbozo de una mujer emancipada, la instigadora de un movimiento que trasciende el pixelado mundo de los videojuegos. Además de glorificar la profesión de arqueólogo e influir en nuestras decisiones escolares, Lara Croft también ha dejado huella en nuestro imaginario colectivo. Una heroína decidida, audaz, segura de sí misma e independiente , nos demostró que la fuerza física y la inteligencia podían coexistir en un mismo cuerpo, aunque altamente estandarizado.

Llevada a la gran pantalla por Angelina Jolie y Alicia Vikander, Lara Croft ha sido retratada en múltiples facetas. En la próxima serie de Tomb Raider, que se añadirá al impresionante catálogo de Prime Video, Sophie Turner encarnará a la icónica heroína. Las primeras imágenes ya sugieren una interpretación moderna que se mantiene fiel a la historia original y al retrato psicológico de Lara Croft.

La actriz, conocida por sus papeles en el mundo medieval de Juego de Tronos y la trama apocalíptica de X-Men, no es la primera vez que interpreta a mujeres fuertes y resilientes. Más auténtica y cercana que sus predecesoras, Sophie Turner busca reavivar la llama de Lara Croft. Y los fans elogian este reparto tan prometedor con una lluvia de emojis de llamas y aplausos entusiastas. La única pregunta es: ¿logrará revitalizar la atractiva imagen de Lara Croft? Hasta ahora, las representaciones cinematográficas se han basado más en la interpretación estética que en la libertad de expresión.

Sophie Turner aporta profundidad a este personaje tan fantasioso.

Lo más difícil de este papel, ya muy trillado en pantalla, es evitar la trampa de la simple imitación. Porque en nuestra mente, Lara Croft es sinónimo de Angelina Jolie, con su trenza y su ropa ajustada. Para recrear en la vida real lo que el público descubrió en su forma angular hace más de veinte años, Sophie Turner realizó algunos ajustes a su apariencia. Se tiñó el pelo de castaño para integrarse con el personaje y encarnarlo mejor.

Aunque no se han publicado clips ni se han filtrado fotos del rodaje, Sophie Turner sin duda tiene el look perfecto para el papel. Con su complexión atlética y su rostro expresivo, libre de bótox, donde Angelina Jolie le dio a Lara Croft el aire de una semidiosa inalcanzable, Sophie Turner la hace más humana y compleja. Ya no es solo una figura imponente para admirar, sino una mujer plenamente realizada cuya belleza se siente más que se ve.

Otro detalle importante: Sophie Turner escapará de la degradante mirada masculina, esa perspectiva masculina intrusiva que perpetúa el mito de la mujer cosificada tras la cámara. En esta serie, que tiene el mérito de extender las introducciones y evitar el mero espectáculo visual, la guionista Phoebe Waller-Bridge pretende desempolvar la narrativa original y reescribir el guion en beneficio de Lara Croft. Porque los cuerpos de las mujeres no deben ser objetos codiciados, sino santuarios venerados.

Los puristas señalan la falta de parecido con la heroína.

Por supuesto, era de esperar que los detractores sacaran a relucir sus teclados, es decir, su arma predilecta. En foros y otras plataformas alternativas, los nostálgicos de antaño critican duramente la elección del reparto. La critican por las significativas diferencias anatómicas con la heroína original. Naturalmente, dado que Lara Croft originalmente tenía dos bolsas de aire en lugar de pechos, un trasero digno de un Gran Hermano y una cintura tan diminuta que era inimitable a menos que le hubieran quitado algunas costillas flotantes. Considerada una impostora, Sophie Turner no es ni mucho menos admirada universalmente.

No me la imagino haciendo comedia sensual, me haría reír. Sophie Turner no se parece en nada a Lara Croft: le falta gracia, carisma y presencia impactante. Su actuación es desangelada. Esto es solo una muestra de los comentarios negativos que circulan en Reddit. Aunque en apariencia Sophie Turner no es la réplica exacta de la Lara Croft que fue arrastrada a través de las tumbas perdidas, en el fondo cumple con creces su papel.

Sophie Turner, transformada en Lara Croft bajo la mirada benévola y fresca de Phoebe Waller-Bridge, merece crédito por reescribir los estándares y racionalizar las expectativas. Si bien en encarnaciones anteriores, Lara Croft satisfacía principalmente una fantasía masculina, esta vez encarna todo lo que los hombres temen: una mujer musculosa, intensa e intimidante.