Un récord histórico en los Oscar: esta película se convierte en la más nominada de la historia

El thriller sobrenatural de Ryan Coogler, "Sinners", hizo historia recientemente en los Óscar al convertirse en la película más nominada de todos los tiempos, superando a "Titanic" y "La La Land". Un triunfo simbólico, inesperado, casi surrealista, para un cineasta (Ryan Coogler) que, película tras película, está redefiniendo los límites del cine estadounidense.

Un récord histórico para "Sinners"

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer el 22 de enero de 2026 la lista de nominaciones a los Premios Oscar 2026, y de inmediato se escribió una página en la historia del séptimo arte: "Sinners", el largometraje de Ryan Coogler, recibió 16 nominaciones, un récord absoluto.

La aclamada película, protagonizada por Michael B. Jordan como hermanos gemelos, narra la historia de la creación de un club de blues en Mississippi en la década de 1930, en un contexto de racismo, segregación y vampirismo. Esta audaz mezcla de géneros cautivó al público mundial, recaudando más de 368 millones de dólares en taquilla mundial, y conquistó a la industria.

Además de las categorías principales (mejor película, mejor director, actor principal, actor de reparto y actriz), “Sinners” también destaca con una nominación en la nueva categoría de mejor reparto, inaugurada este año.

Nombramientos simbólicos e históricos

Más allá del registro digital, Sinners marca varios hitos simbólicos.

La diseñadora de vestuario afroamericana Ruth E. Carter, ya ganadora del Oscar por “Black Panther”, se convierte en la mujer negra más nominada en la historia de los Oscar, con 5 nominaciones gracias a su trabajo de vestuario en la película.

En cinematografía, la directora de fotografía estadounidense Autumn Durald Arkapaw es una de las pocas mujeres nominadas en esta categoría: apenas la cuarta en 97 ediciones.

El director, productor y guionista estadounidense Ryan Coogler declaró a Deadline que pensó que era un error cuando su padre le dijo a cuántas categorías estaba nominada su película: «Mi padre estaba contando a mi lado. Cuando dijo dieciséis, le respondí: 'Imposible, te equivocaste'. Y cuando los artículos lo confirmaron, se aseguró de recordarme que tenía razón».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sinners Movie (@sinnersmovie)

Una competencia reñida

El éxito de "Sinners" coloca a Ryan Coogler ante una dura competencia. "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, una sátira sobre la contracultura estadounidense, ha obtenido 13 nominaciones y sigue siendo la favorita a mejor película y mejor director, según varios analistas.

Le siguen "Marty Supreme", "Sentimental Value" y "Frankenstein", cada una con 9 nominaciones. Entre las sorpresas más notables de la selección se encuentran las ausencias notorias del actor irlandés Paul Mescal, el actor, director, guionista y productor estadounidense George Clooney, la actriz y cantante estadounidense Gwyneth Paltrow e incluso la esperadísima "Wicked" en las categorías principales.

"Sinners", símbolo de un nuevo Hollywood

Con este disco, Ryan Coogler se consolida como uno de los cineastas más influyentes de su generación. Al combinar una narrativa social, una estética audaz y códigos de género reinventados, ofrece una película que fusiona el entretenimiento popular con una perspectiva política sobre la historia afroamericana.

Queda por ver, el 15 de marzo, cuántas de sus 16 nominaciones se convertirán en estatuillas. Una cosa es segura: "Sinners" habrá marcado un antes y un después en la historia de los Oscar y del cine mundial.