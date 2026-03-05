¿Una serie inspirada en el caso de Gisèle Pelicot protagonizada por Meryl Streep? El proyecto ya genera opiniones divididas.

El caso de violación de Mazan conmocionó al mundo. Tras alzar la voz, Gisèle Pelicot, quien se convirtió en el rostro de toda una lucha y la personificación misma de la resiliencia, tomó la pluma para contar su historia en primera persona. Con su conmovedor libro, "Y la alegría de vivir", se venga del horror y pone palabras a lo indecible. Paralelamente a este importante acontecimiento cultural, se informa que se está desarrollando una serie para adaptar esta historia de un crimen real, que se ha convertido en una lucha colectiva, para la gran pantalla. Sin embargo, transformar una tragedia doméstica en ficción es una tarea arriesgada, incluso con Meryl Streep en el reparto.

¿Se está preparando una serie sobre el caso Pélicot?

Muchas series se han atrevido a retratar casos extremadamente graves en la pantalla, buscando ser fieles a la realidad, por atroz que sea. Existió la miniserie "Sambre", que relata las violaciones en serie cometidas por Jean-Xavier de Lestrade desde la perspectiva de las víctimas; la saga "Monster", que presenta un retrato escalofriante de los asesinos en serie más aterradores de la historia; y la serie "El caso Laura Stern", que aborda el feminicidio con destreza, evitando el sensacionalismo. Otro caso, que ha generado considerable atención mediática y provocado indignación más allá de las fronteras francesas, podría aparecer pronto en los catálogos de televisión.

Aún recordamos esta historia horrorosa. La historia de una mujer, víctima de agresión sexual facilitada por drogas, que fue abusada, profanada y deshumanizada por unos cincuenta hombres, con la mirada cómplice de su propio esposo. La historia de una madre, drogada sin saberlo y utilizada como esclava sexual durante más de diez años. También recordamos a una mujer desafiante y resiliente que rechaza el silencio de una relación a puerta cerrada y que desea despertar conciencias.

La voz de Gisèle Pelicot podría encontrar eco en los labios de Meryl Streep. Tras publicar un libro cuyo título refleja su recuperación y estado mental tras el juicio, continúa su campaña de concienciación a través del cine. Según la revista francesa Marianne , ha accedido a que la televisión estadounidense adapte su historia y derribe los muros del dormitorio conyugal, escenario de su calvario. «Para que la vergüenza recaiga sobre los perpetradores».

Meryl Streep, mencionada para el papel de Gisèle Pelicot

La tres veces ganadora del Óscar, Meryl Streep, es la candidata ideal para interpretar a Gisèle Pelicot en esta película, que aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. La actriz, que interpretó a la despiadada Miranda Priestly en "El diablo viste de Prada" y protagonizó el musical "Mamma Mia", podría lucir un corte de pelo corto y gafas oscuras, dos detalles físicos que se han convertido en símbolos feministas, junto con el puño en alto.

La actriz, una prodigio de Hollywood aclamada como una leyenda viva, parece tener la estatura para llevar este delicado papel y hacerle justicia. Meryl Streep es una apuesta segura en el cine. Se mete en cada uno de sus personajes con tanta intensidad que inquieta al público. Desde la inflexible Margaret Thatcher hasta la desdeñosa editora jefe y la tenaz obrera, Meryl Streep es una actriz camaleónica. Casualmente, solo es tres años menor que Gisèle Pelicot. Sin embargo, esta serie aún se encuentra en fase de negociación.

Adaptar el terror a la gran pantalla: un proyecto que genera debate

Incluso con una figura de confianza como Meryl Streep detrás, esta serie, que alimenta todo tipo de teorías, es recibida con recelo. Algunos ya la aclaman como una obra de servicio público, que arroja luz sobre los peores aspectos de la naturaleza humana y sirve como un grito de guerra en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Otros, más escépticos, protestan y temen que todo este asunto quede reducido a una torpe ficción, o incluso a un truco publicitario.

A pesar de los extensos testimonios, las declaraciones públicas periódicas y un libro "renacentista" que documenta estas atrocidades desde dentro, muchos temen errores y un circo mediático. En X (antes Twitter), las opiniones son descontroladas, incluso en círculos políticos. La exministra Ségolène Royal no se anduvo con rodeos, utilizando el adjetivo "horror" para describir este proyecto, que considera más inapropiado que beneficioso.

El riesgo del voyeurismo, las dudas sobre las intenciones de los cineastas... por ahora, esta serie sobre el caso Pelicot es solo una semilla. Sin embargo, plantea preguntas al público general. Solo queda esperar que la mujer más directamente involucrada tenga voz y voto en este proyecto, destinado a retratar lo indescriptible.