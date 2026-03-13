En la Semana de la Moda, la modelo Emeline Hoareau encarna el nuevo rostro de la "talla mediana".

En las pasarelas internacionales, algunas modelos logran causar una gran impresión desde su primera aparición. Este es el caso de Emeline Hoareau, una joven modelo de la isla de Reunión que atrae todas las miradas durante las Semanas de la Moda. Con su figura de talla mediana y su carisma en la pasarela, representa a una generación de modelos que buscan ampliar la representación de los diferentes tipos de cuerpo en la industria de la moda.

Una aparición destacada en varias pasarelas.

Emeline Hoareau se dio a conocer rápidamente en varios desfiles de moda recientes. Desfiló para diversas casas de moda y marcas internacionales durante las Semanas de la Moda de Milán y París. Entre sus apariciones más destacadas se encuentra su desfile para Givenchy, donde lució una silueta estructurada combinada con un estampado de leopardo. También participó en desfiles para marcas como BOSS y Jacquemus, consolidando su presencia en varias de las principales capitales de la moda.

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¿Qué es el modelado de "tamaño mediano"?

El término "talla mediana" se utiliza en la industria de la moda para referirse a las modelos cuyas medidas se sitúan entre las tallas tradicionalmente usadas en las pasarelas y las de las llamadas modelos de "tallas grandes". En realidad, estas modelos suelen tener una figura más cercana a la del consumidor promedio. El auge de las modelos de talla mediana forma parte de una tendencia más amplia en la industria de la moda, que lleva varios años intentando diversificar los perfiles que se ven en las campañas y en las pasarelas.

La visibilidad sigue siendo limitada en la industria.

A pesar de estos avances, la diversidad de tipos de cuerpo sigue siendo un tema poco tratado en la industria de la moda. Diversos estudios y análisis demuestran que la mayoría de las modelos en las pasarelas internacionales siguen siendo muy delgadas, lo que limita la representación de otros tipos de cuerpo. Por ello, la aparición de modelos de tallas medias como Emeline Hoareau se suele considerar un signo de progreso, aunque estas modelos aún sean relativamente escasas en algunos desfiles.

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Una nueva generación de modelos

Emeline Hoareau forma parte de un movimiento más amplio liderado por otras modelos que están contribuyendo a cambiar los cánones de belleza en la moda. Entre las figuras más citadas de este movimiento se encuentran modelos como Paloma Elsesser, Ashley Graham y Precious Lee, quienes han ayudado a visibilizar la diversidad corporal. La llegada de nuevos rostros como Emeline Hoareau demuestra que estas transformaciones siguen avanzando en la industria.

Con sus destacadas apariciones en las Semanas de la Moda, Emeline Hoareau se está consolidando poco a poco como uno de los nuevos rostros del modelaje de tallas medianas. Su presencia en las pasarelas refleja la evolución, aún gradual, de la industria de la moda hacia una representación más diversa de tipos de cuerpo e identidades.