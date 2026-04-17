La modelo de tallas grandes Ashley Graham revisita la moda vintage colorida y causa sensación.

Modelos
Clelia Campardon
@ashleygraham / Instagram

En una publicación de Instagram, la modelo estadounidense Ashley Graham resumió sus elecciones de moda con una frase sencilla: "Me gusta lo vintage con un toque moderno ". A continuación, mencionó varias casas de moda icónicas —Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli—, así como Gabriel Held Vintage.

Un vestuario de archivo muy contundente

En esta publicación, Ashley Graham muestra un guardarropa vintage concebido como una auténtica declaración de estilo. La selección de marcas icónicas como Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli e Issey Miyake crea un universo de moda expresivo. Más que una simple selección de prendas, esta publicación revela una visión del vintage como un espacio de experimentación, que fusiona referencias icónicas con una marcada predilección por las siluetas impactantes.

Una forma de afirmar la propia forma

La fuerza de esta publicación reside también en su pie de foto. Al escribir «Me quedo con mi estilo vintage con un toque de curvas», Ashley Graham vincula claramente la idea de un archivo de moda con una figura curvilínea, sin intentar suavizar ni neutralizar su imagen. Esta declaración breve pero efectiva es coherente con su trayectoria. Ashley Graham siempre ha defendido la moda inclusiva y nos recuerda que el estilo vanguardista, el lujo y el atractivo nunca deben estar reservados para un solo tipo de cuerpo.

Con tan solo unas palabras, Ashley Graham nos ofrece una publicación que trasciende el mero "efecto estilístico". Al combinar marcas icónicas, prendas vintage y siluetas atrevidas, propone una visión más libre y contemporánea de la moda de archivo. Sobre todo, esta publicación nos recuerda que un guardarropa vintage puede lucirse con todo su esplendor.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Después de graduarme en Sciences Po, tengo una verdadera pasión por los temas culturales y las cuestiones sociales.
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