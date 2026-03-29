La historia de Daphne Selfe, una modelo que se mantuvo activa hasta los 97 años.

Daphne Selfe dejó una huella imborrable en la historia de la moda. Activa durante más de siete décadas, la modelo británica se convirtió en un referente de la representación de las mujeres mayores en la industria. Falleció el 21 de marzo de 2026, a los 97 años, dejando tras de sí una trayectoria profesional a menudo citada como ejemplo de la evolución de los cánones de belleza.

Los comienzos en el período de posguerra

Nacida el 1 de julio de 1928 en Londres, Daphne Selfe comenzó su carrera como modelo a finales de la década de 1940 tras ser descubierta en un concurso para la portada de una revista. Posteriormente, se formó en la agencia Gaby Young y trabajó para catálogos, campañas publicitarias y casas de moda. En aquella época, la industria de la moda imponía criterios muy estrictos, dejando poco margen para la diversidad. Tras su matrimonio en la década de 1950, Daphne Selfe interrumpió temporalmente su carrera para dedicarse a su familia. No obstante, continuó apareciendo ocasionalmente en producciones de televisión y cine, así como en anuncios publicitarios.

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Un regreso extraordinario después de 70 años.

La carrera de Daphne Selfe resurgió a finales de los 90, cuando retomó el modelaje tras la muerte de su marido. Ya septuagenaria, atrajo la atención de fotógrafos y marcas interesadas en representar un rango de edades más amplio. Participó en la Semana de la Moda de Londres y posó para revistas internacionales como Vogue y Marie Claire.

A lo largo de los años, ha colaborado con marcas como Dolce & Gabbana y Nivea, y ha trabajado con fotógrafos de renombre como Mario Testino y David Bailey. Su apariencia natural, en particular su larga melena gris que prefiere no teñir, se ha convertido en su sello distintivo. Reitera con frecuencia su deseo de no «ocultar los efectos del tiempo», contribuyendo así a una representación más realista del envejecimiento.

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Una trayectoria profesional sin precedentes en la historia de la moda.

Daphne Selfe ha sido reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la modelo profesional en activo de mayor edad. Su carrera abarca más de 70 años, un logro excepcional en la industria de la moda. Su última aparición profesional fue en 2025 en un evento de Vogue en Royal Ascot. En 2019, recibió la Medalla de la Orden del Imperio Británico por su contribución a la moda y su papel en la visibilización de las mujeres mayores en la industria.

Una figura destacada en materia de diversidad generacional.

La trayectoria de Daphne Selfe se cita a menudo como ejemplo de la lucha contra la discriminación por edad en la industria de la moda. Defiende la idea de que la visibilidad de perfiles diversos permite un mejor reflejo de la sociedad. A lo largo de los años, ha expresado constantemente su deseo de ver a más modelos mayores representadas en los medios y las campañas publicitarias. Su historia forma parte de un movimiento más amplio que busca fomentar una representación más inclusiva, especialmente en términos de edad, tipo de cuerpo y etnia.

Una influencia duradera en la industria

El fallecimiento de Daphne Selfe generó numerosos homenajes en la prensa internacional, que destacaron el impacto de su carrera en la evolución de los cánones de belleza. Su trayectoria nos recuerda que la moda puede evolucionar al incorporar perfiles que durante mucho tiempo han permanecido prácticamente invisibles. Muchos consideran que su trayectoria allanó el camino para otras modelos veteranas. Su compromiso con una visión más inclusiva de la belleza sigue influyendo en la industria.

Con una trayectoria profesional de más de siete décadas, Daphne Selfe dejó una huella imborrable en la historia de la moda al continuar su trabajo hasta una edad avanzada. Falleció a los 97 años, dejando un legado que a menudo se cita como ejemplo de perseverancia y apertura a una mayor diversidad de perfiles en los medios visuales.