"Hermosa y libre": a sus 62 años, esta modelo australiana sigue siendo una fuente de inspiración.

La empresaria, modelo y actriz australiana Elle Macpherson es una figura destacada en la industria de la moda. Sigue acaparando la atención, sobre todo por sus declaraciones públicas sobre el bienestar y la evolución de la percepción de la belleza con la edad.

Una trayectoria emblemática en la moda internacional.

Elle Macpherson se consagró como una de las modelos más famosas de los años 80 y 90. Apodada "El Cuerpo", posó para la revista Sports Illustrated en numerosas ocasiones. A lo largo de su carrera, colaboró con muchas marcas internacionales y desarrolló su propia línea de productos, afianzando su posición como empresaria en la industria del bienestar. Su trayectoria ilustra la evolución de las carreras en la moda, donde algunas personalidades continúan su actividad mucho más allá de las pasarelas.

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Una visión del envejecimiento centrada en el equilibrio.

Elle Macpherson suele hablar sobre la importancia de un estilo de vida equilibrado. Enfatiza la importancia de prestar atención a la alimentación, el sueño y la actividad física. Explica que el concepto de bienestar abarca tanto la salud física como el equilibrio emocional. Según ella, la confianza puede cambiar con la edad, influyendo en cómo las personas perciben su apariencia. Sus declaraciones forman parte de un discurso más amplio sobre la autoaceptación y la diversidad de experiencias vitales.

Elle Macpherson sigue muy activa en los medios de comunicación y en las redes sociales. Comparte con frecuencia sus reflexiones sobre estilo de vida, salud y la evolución de la imagen corporal a lo largo del tiempo. Esta visibilidad contribuye a impulsar el debate sobre la representación de las mujeres mayores de 60 años en las industrias de la moda y la belleza.

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Una evolución de los estándares de belleza

La presencia de modelos de distintas generaciones en las campañas publicitarias ilustra una evolución gradual de los cánones estéticos. Algunas marcas incorporan ahora perfiles más diversos, lo que refleja un creciente interés por la diversidad de orígenes y experiencias. Las declaraciones públicas de Elle Macpherson contribuyen a este movimiento, al destacar una visión de la belleza asociada a la experiencia y el equilibrio.

Aunque su mensaje de aceptación del envejecimiento sin vergüenza ni arrepentimiento resuena positivamente entre algunos usuarios en línea, el cuerpo de Elle Macpherson aún se ajusta a los estándares estéticos dominantes de la sociedad. Sin embargo, esta representación puede coexistir con otra expectativa, todavía prácticamente invisible en los medios: la de una auténtica diversidad de formas corporales femeninas después de los 60. De hecho, las mujeres mayores con cuerpos que se desvían del "ideal habitual", en particular las de tallas grandes o con curvas, siguen estando muy poco representadas, lo que limita aún más la variedad de imágenes del envejecimiento femenino que se presentan.

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En resumen, la trayectoria de Elle Macpherson demuestra cómo ciertas figuras de la moda siguen ejerciendo una influencia perdurable. A través de sus apariciones en los medios, invita a reflexionar sobre cómo evolucionan las representaciones de la belleza con el paso del tiempo.