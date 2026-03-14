Esta modelo estadounidense, embarazada de su segundo hijo, presume de su barriguita.

La modelo estadounidense Sofia Richie, que está embarazada de su segundo hijo con su marido, Elliot Grainge, director ejecutivo de Atlantic Music Group, luce su barriguita en nuevas selfies de Instagram, al tiempo que revela un nuevo color de pelo.

Selfies naturales y una barriga redondeada

Sofia Richie Grainge compartió recientemente varias selfies frente al espejo en Instagram, donde levanta su camiseta blanca para mostrar con orgullo su creciente barriguita. Con un suéter gris y gafas de sol, posa con un bolso de mano con estampado de leopardo, en un ambiente relajado y auténtico que refleja su día a día como futura mamá. El texto "Grandes planes" acompaña estas imágenes, haciendo alusión tanto a su embarazo como a sus proyectos personales.

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Un nuevo tono caramelo para su cabello.

La que fuera la icónica rubia ahora luce un tono castaño caramelo, un marrón cálido y luminoso. Esta transformación capilar complementa a la perfección su estilo minimalista, añadiendo un toque de dulzura a su imagen de madre radiante. Sus fans han aplaudido el cambio, que resalta con elegancia su barriguita de embarazada.

Una familia que crece con alegría

Sofia y Elliot Grainge, padres de Eloise, nacida en mayo de 2024, anunciaron su segundo embarazo en octubre de 2025 con una selfie frente al espejo. Desde entonces, la modelo ha documentado regularmente su experiencia con fotos, como las de diciembre, donde la pareja comparó sus barrigas, o las de noviembre, que marcaban el quinto mes de embarazo. Estas publicaciones inspiran a muchas futuras mamás por su naturalidad y positividad.

Un viaje de maternidad compartido y sin filtros

Sofia Richie Grainge destaca por celebrar los cambios de su cuerpo con confianza, alternando entre atuendos holgados y fotos espontáneas que muestran su barriguita de embarazada sin artificios. Su presencia en las redes sociales refuerza su imagen de icono moderno, fusionando moda, familia y autenticidad.

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Al lucir su barriguita y su nuevo corte de pelo color caramelo, Sofia Richie Grainge irradia una alegría contagiosa y elegante durante su segundo embarazo. Esta modelo y mamá sigue inspirando con su gracia natural mes tras mes.