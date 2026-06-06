Cuando los tenistas transforman la cancha en un campo de estilo

El Abierto de Francia no es solo el prestigioso torneo sobre tierra batida. Durante más de un siglo, también ha sido uno de los eventos de moda más importantes del mundo del deporte. Cada año, los jugadores transforman la pista Philippe-Chatrier en una auténtica pasarela, para deleite de los aficionados al tenis y a la moda.

Suzanne Lenglen, el primer ícono de la moda del torneo.

Todo comenzó en la década de 1920 con la francesa Suzanne Lenglen. Al negarse a usar las largas faldas con corsé que se imponían entonces a las jugadoras, adoptó blusas sin mangas y faldas que llegaban hasta la pantorrilla, un escándalo en su momento que desde entonces se ha convertido en el acto fundacional de la emancipación.

Para muchos, ella realmente allanó el camino para quienes la siguieron: aquellos que, más tarde, se atreverían a ser audaces, originales y modernos en las canchas. Casi un siglo después, la cancha que ahora lleva su nombre continúa acogiendo a figuras que han hecho historia y, a veces, suscitando los mismos debates que en sus inicios.

2018: Serena Williams y el mono negro que cambió las reglas.

Si tuviéramos que elegir un solo look de los últimos diez años en Roland Garros, sin duda sería este. En 2018, apenas recuperada de un parto particularmente complicado, Serena Williams apareció en las canchas de arcilla parisinas con un mono negro de Nike que le cubría todo el cuerpo, ceñido con una banda roja en la cintura. La campeona estadounidense, que en aquel entonces se comparaba con una "princesa guerrera de Wakanda", también explicó que la prenda, gracias a su efecto de compresión, la ayudó a prevenir los coágulos de sangre que había sufrido durante su embarazo.

Esto no hizo sino ablandar a Bernard Giudicelli, entonces presidente de la Federación Francesa de Tenis, quien anunció la implementación de un código de vestimenta que prohibía tales prendas en las canchas. "Debemos respetar el juego y el lugar", explicó en aquel momento. La decisión provocó una protesta internacional, encabezada por la tenista estadounidense Billie Jean King. Lo que podría haber quedado como una simple "controversia de moda" se convirtió en un debate político sobre el control ejercido sobre los cuerpos de las atletas.

Naomi Osaka, el arte de transformar la cancha en una pasarela.

En las últimas temporadas, otra jugadora se ha erigido como la nueva reina de la moda en la cancha: la japonesa Naomi Osaka. En cada Grand Slam, la cuatro veces campeona defensora causa sensación con conjuntos de Nike diseñados como auténticas obras de arte. Un vestido con motivos de flores de cerezo japonesas para 2025, un vestido con forma de medusa para el Abierto de Australia de 2026 y, más recientemente, en Roland Garros 2026, un vestido dorado inspirado en la silueta de la Torre Eiffel.

Todo esto se desarrolla con un deliberado efecto de "alfombra roja": una entrada cuidadosamente preparada, la jugada revelada tras unos pasos y animados debates en las redes sociales. Su oponente, Laura Siegemund, incluso la criticó públicamente en París este año, acusándola de convertir el partido en un "desfile de modas". Para Naomi Osaka, quien se describe a sí misma como tímida, estos atuendos son, por el contrario, un valioso medio de expresión: una armadura estilística, en resumen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roland-Garros (@rolandgarros)

Sabalenka, Gauff, Swiatek: la nueva generación del estilo

Además de Naomi Osaka, otras jugadoras están destacando por su estilo. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, causó sensación en 2026 con un vestido negro semi-calado de Nike sobre una camiseta sin mangas carmesí: un diseño de espalda deportiva, un escote en forma de ojo de cerradura y un aire nocturno sobre la arcilla. El vestido se agotó en cuestión de horas.

Coco Gauff, por su parte, está aprovechando su victoria en el Abierto de Francia de 2025 para consolidarse como un verdadero ícono de estilo: el año pasado lució un conjunto de New Balance en tonos "dusk shower", un estampado marmolado y una chaqueta de cuero negra, que ella describe como "parisina". Tras su triunfo, incluso apareció en varias ocasiones con looks completos de Miu Miu, lo que demuestra que es una jugadora que se interesa por la moda más allá de la cancha. Iga Świątek, cuatro veces campeona del Abierto de Francia, ha adoptado una paleta veraniega de morado y amarillo de On, un degradado que rompe con el estilo más minimalista del torneo.

Cuando se debate sobre el estilo

Sin embargo, esta explosión estilística no está exenta de desafíos. Algunos, como Laura Siegemund, creen que "estos atuendos convierten el tenis en un espectáculo". Otros, por el contrario, lo ven como "una señal de una bienvenida emancipación para los jugadores", quienes se apropian de su imagen a través de un medio de expresión propio.

Una cosa está clara: en Roland-Garros, la estética y el atletismo no se contraponen. Al contrario, se retroalimentan y, con cada edición, escriben un nuevo capítulo en la gran historia de la moda deportiva.

Desde Suzanne Lenglen hasta los atrevidos diseños de Nike de hoy, pasando por el mono de Serena Williams que causó tanto revuelo en 2018, Roland-Garros narra dos historias paralelas: la de sus campeonas y la de una industria de la moda en constante evolución. Y si observamos con atención, quizás ambas cuenten la misma historia: la de mujeres que ya no necesitan pedir permiso para afirmarse.