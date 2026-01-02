Search here...

¿La mejor inversión del invierno? Este suéter que te abriga más que una chaqueta de plumas.

Moda femenina
Émilie Laurent
pull Decathlon
@siyoubylilou/TikTok

En invierno, te abrigas para protegerte del frío y evitar las peores ráfagas polares. Llevas una auténtica armadura, pero aun así tiemblas a pesar de haberte puesto tantas capas. Sin embargo, hay una prenda con increíbles propiedades aislantes, y no es un jersey de punto grueso. Esta prenda, que te mantiene caliente, se puede encontrar en la sección de ropa deportiva.

Un suéter para correr como escudo contra el frío

Como no puedes hibernar hasta la primavera bajo una manta, tienes que abrigarte hasta el cuello todo el invierno. Y no escatimas en tela. Incluso cuando el termómetro marca 0 °C, te vistes como un lapón. Te amontonas suéteres con la esperanza de no volver a tiritar, pero incluso con una bufanda XXL, tres suéteres y un plumífero, el frío se cuela y te azota la piel.

Contrariamente a la creencia popular, la mejor solución para combatir el frío no es un suéter de lana tejido a mano de la abuela ni un jersey de cachemira que se siente como una segunda piel. Esta prenda milagrosa, que satisface esa necesidad urgente de abrigo, es el denominador común de todos los corredores experimentados. Es una prenda técnica y térmica de Decathlon. Usada a menudo por corredores en días de niebla y frío, esta prenda es una pequeña revolución en tu armario de invierno. Deja fácilmente la sección de ropa deportiva para realzar tus conjuntos de diario.

La creadora de contenido francesa @syioubilou alaba sus virtudes en un video viral. ¿Su secreto? Lleva esta camiseta de running con cremallera debajo de un suéter holgado de corte alto, desafiando el viento sin pestañear. Una auténtica proeza de ingeniería, atrapa todas las corrientes de aire y actúa como un radiador de tela.

@siyoubylilou LA MEJOR INVERSIÓN DE INVIERNO: un suéter para correr de Decathlon 🏃🏽‍♀️💅🏼 #teampetite #outfitpetite #smallsize #outfit #petitegirl #ootd #petite #ootdpetite #outfithiver #hiver #ootdhiver #astuceoutfit ♬ La música suena mejor contigo (con Thomas Bangalter) - Stardust, Benjamin Diamond y Alan Braxe

¿Qué lo hace tan acogedor y cálido?

Diseñado para resistir el frío, limita el choque térmico reteniendo el calor corporal. Por lo tanto, no solo es ideal para combinar con leggings de microfibra, camisetas de running y diademas de lana. También sirve como base aislante para todos tus looks urbanos.

Como señala la creadora de contenido en su video de presentación, esta camiseta de manga larga tiene orificios para los pulgares que sustituyen a los mitones. No es solo un detalle estético moderno; impide la entrada del frío. Es una capa extra de protección. Así, no hay necesidad de usar guantes.

Otra ventaja de esta capa térmica es que se adapta al cuerpo y no ocupa espacio debajo de suéteres voluminosos, lo que la hace especialmente versátil. La tiktoker @syioubilou incluso la usa como prenda interior, no como prenda principal.

¿Cómo llevarlo con estilo y elegancia?

Este suéter "mágico" de Decathlon se siente como una manta acogedora sobre los hombros, y su versatilidad es innegable. No está pensado para ser el centro de atención de tus conjuntos ni para destacar bajo abrigos oversize. Más bien, sirve como telón de fondo, el punto de partida para todo tipo de experimentación con el estilo. Si prefieres un look más sobrio, puedes ponerte encima un suéter grueso o una sudadera de forro polar. Los vestidos también son una opción, siempre que no tengas las piernas demasiado sensibles.

¿El secreto para mantener el estilo sin temblar? Experimenta con el arte de las capas , que consiste en repetir ingeniosamente el proceso varias veces. Puedes usarla debajo de un suéter de cuello alto claro o de color, y luego añadir una camisa a cuadros o una chaqueta ligera y abierta para crear contraste y textura. Completa el look con un abrigo largo y oversize o una chaqueta acolchada y una bufanda gruesa para abrigarte. Puedes dejar la cremallera de tu camiseta parcialmente abierta para revelar lo que llevas debajo y crear un efecto visual interesante, manteniendo un estilo moderno y urbano.

En la misma línea que este suéter excepcionalmente cálido, también están las creaciones de la marca Damart, inventora de la popularísima prenda Thermolactyl. Ya no hace falta cargar con el peso del armario para desafiar el aire gélido.

