A los estilistas les encanta: este look ya se perfila como la tendencia del verano.

Tras un invierno interminable en el que te has abrigado con capas y has lucido suéteres con poco estilo, quizás te preguntes cómo recibirás la llegada del buen tiempo. El verano aún no ha comenzado y ya sueñas con vestidos lenceros, sandalias de estilo vintage y blusas vaporosas. Pero este año, un conjunto dominará la moda y se convertirá en tu estilo favorito para disfrutar del sol. Y tú ya lo has probado.

La combinación de falda larga y sandalias es un acierto seguro.

Los días se alargan, el sol brilla, los pájaros cantan, las flores rompen la monotonía de las calles… Por fin vemos el final del invierno. Si bien las temperaturas nos invitan a quitarnos algunas capas de ropa, la ropa de verano aún no está lista para la llegada del verano. Pero eso no nos impide pensar en qué empacar y buscar looks playeros en Pinterest. Anhelamos redescubrir la sensación del viento en los pies, sentir el calor en los hombros y disfrutar una vez más de la suavidad de la tela vaporosa de nuestros vestidos.

Con la llegada del verano, todas las miradas se centran en las pasarelas, que anuncian las próximas tendencias y marcan la pauta de la moda. Y en la Semana de la Moda, el look más deseado de 2026 empieza a perfilarse. Esta elegante combinación, considerada la tendencia a seguir, sin duda te resulta familiar. La has visto en tu propia silueta en la playa, pero también en tus paseos por la ciudad. Se trata de la elegante fusión de una falda larga y sandalias planas.

Esta combinación, que encarna a la perfección el espíritu relajado del verano, se sitúa a caballo entre lo elegante y lo informal. Es ideal tanto para los calurosos días de trabajo como para disfrutar del mar. Sin embargo, a pesar de su aparente sencillez y probada versatilidad, la falda con sandalias requiere cierto sentido del estilo para evitar un look aburrido.

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Los movimientos correctos para dominar este atuendo

Si bien Brigitte Bardot alguna vez paseó por la playa de Madrague con este prometedor atuendo, que incluía una voluminosa falda de cuadros vichy, la moda sin duda ha evolucionado desde la época dorada de este ícono. Siguiendo la transgresora tendencia de prescindir de los pantalones, ahora las piernas se adornan con faldas fluidas, de lunares, de cuero, con flecos o con exquisitos drapeados. El look se completa con sandalias adornadas con flores, sandalias gladiadoras dignas de diosas griegas y modelos de suela gruesa.

Para dar la ilusión de dominar el mundo de la moda (sin tener que volver a ver El diablo viste de Prada diez veces), puedes jugar con los contrastes. Una falda maxi fluida, casi bohemia, adquiere un toque moderno al combinarla con sandalias minimalistas de cuero. Por el contrario, una falda más estructurada, de mezclilla o cuero, por ejemplo, combina a la perfección con sandalias más llamativas, de suela gruesa o adornadas con detalles metálicos. La clave también reside en el largo y el movimiento de la tela. Los estilistas prefieren faldas que rozan los tobillos o el suelo, creando un efecto etéreo con cada paso.

Otro truco que utilizan los estilistas es la superposición de prendas. Una sencilla camiseta de tirantes de canalé, una camisa de lino ligeramente abierta o una blusa asimétrica son suficientes para completar el conjunto sin restarle protagonismo a la falda. La idea no es exagerar, sino dejar que la silueta respire.

Una tendencia fácil de adoptar

Este estilo atrae tanto a diseñadores como a influencers porque cumple con todos los requisitos de la moda actual: comodidad, atemporalidad y facilidad de uso. No necesitas ser una experta en estilismo para adoptarlo, ni estar pegada a las revistas de alta costura. Simplemente elige una falda que se ajuste a tu figura y unas sandalias con las que puedas caminar cómodamente todo el día. Eso sí que es combinar estilo y comodidad.

En un panorama de la moda dominado durante mucho tiempo por las minifaldas y las siluetas ultraajustadas, el regreso de la falda maxi resulta liberador. Fluye alrededor del cuerpo sin oprimirlo y crea al instante un look elegante, casi cinematográfico. La falda maxi, de por sí refinada, combina a la perfección con sandalias, que aportan un toque más informal. El resultado es un look sofisticado y relajado a la vez, que transmite un mensaje sutil sin necesidad de pasar horas frente al espejo.

Este conjunto, aclamado por todas las chicas de moda, es la solución a todos esos momentos de "no sé qué ponerme" y ya anuncia un verano para desinhibirse.