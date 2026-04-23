Las alpargatas de cuña regresan inesperadamente en 2026.

tendencias de moda
Fabienne Ba.
@folleechaussures / Instagram

Evocaban veranos pasados y estilos casi olvidados… y, sin embargo, las alpargatas de cuña están regresando con fuerza en 2026. Asociadas durante mucho tiempo a la década de 2000, vuelven hoy con un estilo renovado. Un renacimiento de la moda que demuestra que el estilo no tiene fecha de caducidad.

Una nostalgia que vuelve a estar de moda.

La moda adora reinventar lo clásico, y las alpargatas de cuña son el ejemplo perfecto. Si las habías relegado a la categoría de "recuerdos de verano", es hora de verlas con otros ojos. Los diseñadores las están reinterpretando con un enfoque contemporáneo: suelas más elaboradas, líneas más atrevidas y materiales modernos. Dile adiós al estilo demasiado conservador y hola a versiones que juegan con los contrastes.

Piel lisa, tejidos técnicos, tonos naturales o colores vibrantes… las posibilidades son infinitas. Tanto si prefieres un estilo minimalista como si buscas algo más atrevido, ahora hay una alpargata de cuña perfecta para ti.

La combinación ganadora: comodidad y estilo.

Si este zapato está volviendo a ponerse de moda, no es solo por su estilo. También cumple con un requisito fundamental: la comodidad. A diferencia de los tacones de aguja, que a veces pueden resultar incómodos, la suela de plataforma ofrece mayor estabilidad. Ganas altura manteniendo un equilibrio más natural.

Y en 2026, este aspecto cobra mayor importancia. Los deseos evolucionan: buscas prendas que te acompañen en tu día a día, en tus movimientos, en tus ajetreados días, sin renunciar al estilo. Las alpargatas de cuña satisfacen esta necesidad. Representan una moda más cómoda y adaptada a tus necesidades.

Un aliado para todas tus siluetas

Otro motivo de su éxito es su increíble versatilidad. Las alpargatas de cuña se adaptan a multitud de estilos y siluetas. Con un vestido vaporoso, aportan un toque ligero y veraniego. Combinadas con pantalones de pierna ancha o un conjunto de lino, crean un look a la vez relajado y estructurado.

Además, tienen la ventaja de estilizar la figura sin sacrificar la comodidad. Así, puedes jugar con el volumen, el largo y las proporciones sin renunciar al confort. Y, sobre todo, favorecen a todo tipo de cuerpo. No hay una única forma de llevarlas, ni una silueta "ideal". Tu estilo, tus reglas.

De la pasarela a la calle, un regreso impulsado por las redes sociales.

Aunque este resurgimiento pueda parecer repentino, en realidad se debe a un fenómeno bien conocido: la viralidad de las tendencias. En las redes sociales, los looks inspirados en los 2000, reinventados para 2026, están cosechando un éxito arrollador. Las alpargatas de cuña se han convertido en protagonistas, incorporadas a conjuntos más urbanos, alejándose a veces de su imagen de simple calzado de vacaciones. Influencers, estilistas y amantes de la moda contribuyen a este renacimiento combinándolas con prendas contemporáneas. El resultado: se han vuelto deseables, modernas y casi indispensables.

Más que una tendencia, un símbolo de evolución.

El regreso de las alpargatas de cuña no es una moda pasajera. Refleja una evolución más profunda en la moda. Hoy en día, cada vez más personas buscan prendas que combinen estilo, comodidad y libertad de movimiento: ropa y accesorios que se adapten a su cuerpo, y no al revés. Las alpargatas de cuña encajan a la perfección en esta tendencia. Ofrecen una alternativa a los tacones tradicionales, sin imponer ninguna restricción.

En definitiva, su regreso en 2026 transmite un mensaje sencillo: la moda no es estática. Evoluciona contigo, con tus deseos, con tu cuerpo y con tu forma única de expresarte.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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