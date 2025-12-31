Esta tendencia de moda de verano también funciona en pleno invierno (y nos encanta el giro)

Asociada desde hace tiempo con las temperaturas suaves y los looks vacacionales, la bufanda está experimentando una transformación muy deseable. Atrás quedó el simple pañuelo anudado al cuello o al pelo: ahora se abrocha a la cintura, transformando al instante tus conjuntos invernales. Este gesto estilístico, simple y a la vez contundente, demuestra que un accesorio puede trascender temporadas sin perder su atractivo; todo lo contrario, de hecho.

De las pasarelas a las aceras, el pañuelo deja huella.

Fue en las pasarelas donde la idea cobró impulso. Durante un aclamado desfile de Métiers d'art, una importante casa de moda parisina (Chanel) reinventó el pañuelo utilizándolo como cinturón, acentuando siluetas deliberadamente minimalistas. El resultado: textura, carácter y una elegancia natural que atrae la mirada.

Poco después, esta inspiración abandonó las pasarelas y se materializó en la vida real, como se vio en la actriz y cantante irlandesa Jessie Buckley en un evento parisino. Combinada con pantalones oscuros y tacones con estampados, la bufanda se convirtió en la pieza estrella, la que capta la luz y reivindica una imagen segura.

Un gesto de moda accesible y empoderador

Lo que llama la atención de inmediato es lo fácil que es adoptar esta tendencia. Simplemente elige un pañuelo amplio de seda, lana o cachemira, dóblalo en triángulo y envuélvelo alrededor de la cadera o la cintura antes de anudarlo delicadamente a un lado. En segundos, unos vaqueros y una blusa sencilla adquieren una nueva dimensión. El pañuelo define la silueta sin apretarla, se ciñe suavemente a las curvas y realza el cuerpo tal como es, sin artificios.

En invierno, el efecto se vuelve aún más interesante. Sobre un suéter holgado, crea un contraste favorecedor entre volumen y una silueta definida. Sobre un abrigo largo, añade un toque de color y movimiento que anima incluso los conjuntos más discretos. Es un detalle que atrae la mirada justo donde quieres.

Un giro atemporal que abarca todo el año.

Si bien esta forma de llevar una bufanda se popularizó enormemente el verano pasado gracias a varias figuras influyentes, la versión invernal es igual de impactante. Mientras que en épocas más cálidas se preferían las telas ligeras, en la temporada más fría se buscan materiales más densos y envolventes.

La razón por la que la bufanda con cinturón es tan atractiva es que cumple todos los requisitos. Es práctica, fácil de usar, favorecedora e infinitamente versátil. Puedes jugar con estampados, colores y texturas, según tu estado de ánimo y estilo. Con un estampado floral bajo un abrigo neutro, un rojo vibrante sobre un gris oscuro, o con un estampado gráfico para revitalizar un look minimalista, se convierte en un verdadero lienzo para la expresión personal.

Al reutilizar este accesorio de verano, la moda nos recuerda una verdad esencial: el estilo no tiene temporadas fijas. Se construye a través de la inspiración, la experimentación y pequeños giros que marcan la diferencia.