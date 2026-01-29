Rihanna revive la tendencia de los pendientes XXL durante su visita a París

En París, Rihanna demostró una vez más que el estilo puede ser un campo de juego audaz y alegre. Durante la Semana de la Moda de Alta Costura Primavera/Verano 2026 (del 20 al 25 de enero), volvió a poner de moda los pendientes XXL, transformando un accesorio sencillo en una auténtica declaración de confianza y poder.

Una aparición que no pasó desapercibida.

En París para asistir al desfile de alta costura de Dior, Rihanna no solo observó las tendencias, sino que las plasmó al instante. Tras el desfile —el primero del nuevo director artístico Jonathan Anderson—, fue vista en la fiesta posterior con un atuendo que realzaba un detalle espectacular. Esa noche, fueron sus pendientes los que acapararon todas las miradas, recordando a todos que el estilo puede ser expresivo y poderosamente asertivo.

Estos pendientes tienen su origen en una historia personal y poética. Se dice que el diseñador irlandés Jonathan Anderson recibió un ramo de ciclamen de John Galliano, figura icónica de la Casa Dior, justo antes de finalizar su colección. Este gesto simbólico dio origen a una poderosa estética floral, donde la flor se convierte en un talismán visual, un vínculo entre la memoria, la creación y la transmisión. Transformados en joyas espectaculares, estos ciclamen encarnan una alta costura sensible, expresiva y profundamente moderna, que Rihanna ha lucido con naturalidad y seguridad.

Rizos XXL, los verdaderos protagonistas del look

Al salir de la fiesta de Dior, todas las miradas se posaron en Rihanna y sus enormes pendientes florales. Inspirados en los que se vieron en la pasarela, representaban gigantescos ciclámenes tridimensionales en tonos blanco y morado. Estas esculturales flores enmarcaron elegantemente su rostro y le dieron personalidad al instante a su atuendo: camiseta blanca, vaqueros rectos, tacones y una bufanda de piel sintética.

El mensaje es claro: no hace falta exagerar para destacar. Un solo accesorio llamativo, elegido con intención, basta para transformar un atuendo y hacerte sentir poderosa, hermosa y completamente tú misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por StyleVitae (@stylevitae)

Una tendencia que está explotando en las redes sociales

Como era de esperar, las imágenes de Rihanna se viralizaron rápidamente en redes sociales. Fashionistas, estilistas y entusiastas del estilo elogiaron su singular habilidad para identificar piezas impactantes y convertirlas en imprescindibles. Los pendientes XXL, ya vistos en el desfile de Dior, se identificaron al instante como el accesorio estrella de la temporada.

¿Por qué tanto entusiasmo? Porque ofrecen una forma sencilla y alegre de expresar la personalidad, de celebrar el rostro, los rasgos y la apariencia, sin concesiones ni restricciones.

¿Cómo incorporar rizos XXL a tu día a día?

Buenas noticias: no necesitas un desfile de moda ni una alfombra roja para lucir unos pendientes extragrandes. Se adaptan fácilmente a tu armario diario, aportando estilo y un toque de elegancia natural. Aquí tienes algunos consejos para incorporarlos:

Elija formas expresivas: flores, espirales, corazones, gotas o formas orgánicas aportan movimiento y enmarcan el rostro maravillosamente.

Opte por la ligereza: resina, tejido, metal calado o materiales reciclados ofrecen volumen sin añadir peso.

Crea contraste: combina tus pendientes XXL con un outfit sencillo (camiseta lisa, blazer estructurado, vestido minimalista) para que el accesorio se exprese plenamente.

Juega con tu peinado: un pelo recogido, un moño desordenado o un corte corto resaltarán aún más tus rizos.

Explora las opciones accesibles: muchas marcas y diseñadores ofrecen diseños inspirados en la pasarela a precios asequibles y en una amplia variedad de estilos.

En resumen, los pendientes XXL son más que una simple declaración de moda. Representan una forma de reafirmarte, celebrando tu rostro, tu cuerpo y tu estilo, sin intentar pasar desapercibidos. Al igual que Rihanna, te invitan a ser atrevida, divertida y a expresarte con alegría y confianza. Ya sea para salir por la noche, para el trabajo o simplemente para un café con amigos, estas piezas extragrandes te recuerdan que tu estilo es una extensión de tu personalidad, y que tu personalidad merece ser vista, celebrada y aplaudida.