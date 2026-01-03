Tiene 29 años y ya se ha convertido en multimillonaria gracias a su singular empresa.

Con tan solo 29 años, la brasileña Luana Lopes Lara hizo historia al convertirse en la multimillonaria más joven que se hizo a sí misma, según la revista Forbes. Cofundadora de Kalshi, una plataforma legal de apuestas en línea, representa una nueva generación de emprendedoras disruptivas.

De la danza clásica al MIT: un viaje extraordinario

Nacida en Brasil en el seno de una familia modesta —una madre profesora de matemáticas y un padre ingeniero—, Luana Lopes Lara inicialmente se dedicó a la danza profesional en Austria. Cambió de rumbo al matricularse en el prestigioso MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, un instituto de investigación y universidad estadounidense especializado en ciencia y tecnología), donde conoció a su futuro socio, Tarek Mansour. Juntos, realizaron una pasantía de trading en Nueva York, una experiencia que inspiró Kalshi: una plataforma legal de predicción de eventos del mundo real.

Kalshi: Apostar en eventos actuales legalmente

Fundada en 2021, Kalshi permite a los usuarios apostar en eventos reales (como el clima, las elecciones y los resultados de los Óscar) a través de una infraestructura regulada por la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas). En tan solo unos meses, la plataforma experimentó un crecimiento explosivo: quintuplicó su volumen de operaciones y alcanzó una valoración de 11 000 millones de dólares. Luana y Tarek poseen cada uno el 12 % de la empresa, lo que representa una fortuna estimada en 1300 millones de dólares.

Un éxito sin herencia ni redes

Luana Lopes Lara no contaba con capital inicial ni una red privilegiada. De origen modesto, forjó su camino gracias al mérito, la innovación y la visión. Kalshi está revolucionando el mundo de los mercados de predicción al hacerlos accesibles al público general, cuando antes estaban reservados para una élite financiera. El éxito de la plataforma se aceleró, sobre todo después de las elecciones estadounidenses, que provocaron un aumento repentino de las inscripciones.

Una figura generacional, símbolo de una industria tecnológica más inclusiva

En 2025, Luana entra en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo, superando a figuras icónicas como la ingeniera estadounidense Lucy Guo (Scale AI) e incluso a la cantante Taylor Swift. Con Kalshi, 2 millones de usuarios y miles de millones de dólares en transacciones, se convierte en un modelo a seguir para toda una generación de mujeres en el sector tecnológico. Su trayectoria —desde el escenario de la danza hasta la cima de las finanzas— encarna una nueva visión empresarial, muy alejada de los estándares tradicionales del capitalismo heredado.

La trayectoria de Luana Lopes Lara ilustra contundentemente que la audacia, la curiosidad y la perseverancia pueden redefinir las reglas del éxito, incluso en sectores históricamente cerrados. Al construir Kalshi en la intersección de la tecnología, las finanzas y la regulación, Luana Lopes Lara hizo más que simplemente crear una empresa multimillonaria; sentó las bases para una nueva forma de hacer negocios, más accesible e inclusiva.