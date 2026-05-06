En el agua, la modelo Candice Swanepoel cautiva en un entorno encantador.

«Me encontré con la luna del otro lado» : con esta poética frase, la modelo Candice Swanepoel, conocida como un «Ángel» de Victoria's Secret, publicó sus últimas fotos en Instagram. Sumergida en el agua, bañada en luz, creó una de sus publicaciones más cautivadoras del momento.

Una leyenda que prepara el escenario.

La publicación de Candice Swanepoel, con el título "Me encontré con la luna del otro lado", rápidamente superó los 120.000 "me gusta". El texto, misterioso y luminoso a la vez, captura a la perfección la atmósfera de las imágenes: una mezcla de agua, sol y silencio. Los fans inundaron la sección de comentarios para expresar su admiración, con reacciones tan sencillas como unánimes: "Magnífica", "Diosa dorada".

Un elegante conjunto playero negro en aguas turquesas.

Para esta sesión de fotos, Candice Swanepoel lució un sencillo traje de baño negro de tirantes finos, dejando que el entorno natural fuera el protagonista: las aguas cristalinas y luminosas que la rodeaban como una joya. Su cabello ligeramente húmedo, peinado hacia atrás de forma natural por el agua, su tez dorada y un maquillaje minimalista completaron una imagen que parecía capturada espontáneamente, más que cuidadosamente orquestada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Candice (@candiceswanepoel)

Un doble objetivo: su marca y una colaboración.

La publicación también tenía un componente promocional: Candice Swanepoel presentó tanto su propia marca de ropa de playa, Tropic of C, como una colaboración con la prestigiosa marca de ropa deportiva Alo. Fue una forma natural de integrar un enfoque comercial en un contenido que irradia autenticidad, una de las mayores fortalezas de la modelo en redes sociales desde hace varios años.

Una presencia en redes sociales tan poderosa como una campaña.

Con más de 18 millones de seguidores en Instagram, Candice Swanepoel sigue teniendo una gran influencia en las tendencias playeras. Sus publicaciones, a menudo tomadas en espectaculares entornos naturales y siempre con un aire de desenfado, generan constantemente reacciones significativas. Esta publicación no es la excepción: en cuestión de horas, se convirtió en una de sus imágenes más compartidas de la primavera de 2026.

Un pie de foto poético, agua turquesa y un elegante atuendo negro: Candice Swanepoel no necesitó mucho para crear un momento cautivador. De hecho, a menudo logra el mayor impacto en los internautas con un mínimo esfuerzo.