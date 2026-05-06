A sus 45 años, la actriz Jessica Alba comparte fotos de ensueño desde un barco.

Fabienne Ba.
@jessicaalba / Instagram

La actriz y empresaria estadounidense Jessica Alba celebró su 45 cumpleaños a su manera: intensamente y sin límites. El 3 de mayo de 2026, compartió en Instagram una serie de fotos desde un barco frente a la costa de Miami que cautivaron de inmediato a sus millones de seguidores.

Un día en el mar frente a la costa de Miami.

Jessica Alba subtituló su carrusel de Instagram "Joymaxxing", publicado pocos días después de su 45 cumpleaños el 28 de abril. El término, una contracción de "joy" (alegría) y "maxxing" (maximizar la alegría), captura a la perfección la energía de las imágenes: una mujer disfrutando de un fin de semana de celebración bajo el sol, rodeada de amigos y su pareja, sin ningún tipo de inhibición.

Jessica Alba compartió una docena de fotos desde un barco en las aguas de Miami, mostrando un día de total libertad: un tobogán inflable gigante, esquí acuático, baile en la cubierta y relax en un colchón flotante bajo el sol de Florida. Imágenes brillantes, espontáneas y alegres que irradiaban una energía contagiosa, justo lo que sus fans esperaban de ella.

Danny Ramirez, un compañero discreto pero siempre presente.

Su pareja, el actor Danny Ramirez, también estaba en el viaje. Se le puede ver junto a Jessica Alba en varias fotos, incluyendo una particularmente llamativa donde la mira fijamente mientras ella sonríe a la cámara. En la sección de comentarios de la publicación, simplemente respondió con un emoji de corazón llameante "❤️‍🔥". Jessica Alba y Danny Ramirez mantienen una relación sentimental desde julio de 2025.

"Mantente cerca de las personas que te alegran el día."

Entre los mensajes que Jessica Alba incluyó en sus historias de Instagram junto a la publicación, también escribió: "Mantente cerca de las personas que te hacen sentir como un rayo de sol". Esta frase dice mucho sobre su mentalidad al comenzar el nuevo año, tan solo unos días después de escribir en su cumpleaños: "Comienzo este nuevo año con más gracia, más alegría, más gratitud y un amor más profundo por las personas que hacen que mi vida sea lo que es".

Un tobogán en barco, una leyenda en una palabra: Jessica Alba resumió su fin de semana de cumpleaños con una frase breve pero elocuente: irradia luz, plenamente consciente de su brillantez.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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