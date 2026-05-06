"¡Qué parecido!": La modelo Adriana Lima comparte una foto con sus hijas.

La modelo brasileña Adriana Lima lleva más de 25 años en el candelero. Esta vez, compartió un tipo de atención diferente: la de una sesión de fotos con sus dos hijas, Valentina y Sienna, para una campaña especial del Día de la Madre. Y el parecido entre las tres mujeres no pasó desapercibido para los internautas.

"Modelado a partir de mamá": una campaña que habla por sí sola.

La campaña "Modeled After Mom" de Victoria's Secret reúne por primera vez a Adriana Lima y sus dos hijas, Valentina, de 16 años, y Sienna, de 13. Fotografiadas por Zoey Grossman, las tres se mueven en un ambiente cálido y hogareño: una sala de estar familiar, iluminación tenue y ropa de estar por casa y pijamas a juego en tonos pastel. Esta estética deliberadamente natural, casi familiar, contrasta notablemente con las imágenes habituales de las grandes campañas de moda.

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El asombroso parecido

Eso fue lo primero que los internautas notaron en la sección de comentarios de las fotos. Valentina y Sienna comparten el mismo cabello castaño largo y las mismas sonrisas radiantes que su madre. Las imágenes publicadas en Instagram —escenas de ellas cepillándose el cabello, compartiendo un sofá, intercambiando gestos cariñosos y jugando con maquillaje— amplifican aún más este parecido entre tres generaciones. «¡Qué parecido!», «Clones», «Tres hermanas» : los comentarios se multiplicaron con una contundencia reveladora.

"Un día que jamás olvidaré"

En una entrevista con la revista People , Adriana Lima describió la experiencia con genuina emoción: "Fue como un sueño, me siento tan plena como madre. Poder estar con ellos en una sesión de fotos fue realmente mágico. Fue un momento muy especial, para el Día de la Madre. Es un día que nunca olvidaré, y creo que ellos tampoco". Estas son palabras inusuales de una mujer que ha aprendido a controlar cuidadosamente lo que comparte sobre su vida privada.

Valentina y Sienna, sus primeros pasos en la moda

Para las dos adolescentes, esta sesión de fotos de Victoria's Secret marcó su primera experiencia profesional en el mundo de la moda. Valentina ya está considerando una carrera como modelo, mientras que Sienna se inclina más por la actuación. Dos caminos diferentes, pero la misma naturalidad frente a la cámara, lo cual no sorprende dada su madre.

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Adriana Lima, un ícono que se reinventa como madre.

Desde su debut en 1999, Adriana Lima ha forjado una carrera en la cima de la moda mundial: más de veinte prestigiosos desfiles, campañas internacionales y una notable longevidad en una industria que suele agotar rápidamente a sus estrellas. Hoy, muestra al público una faceta diferente: la de una madre plena, orgullosa de sus hijas, que elige compartir con ellas un momento profesional cargado de un profundo significado personal.

Tres mujeres, tres rostros casi idénticos y una sesión de fotos que quedará grabada en la memoria familiar mucho más allá de los álbumes de marca. Adriana Lima no solo les ha transmitido sus genes a Valentina y Sienna, sino que les ha dado sus primeros pasos en un mundo que conoce mejor que nadie.