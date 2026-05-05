La modelo Heidi Klum está cautivando al mundo con este vestido de estatua.

Había vestidos, creaciones de alta costura y joyas espectaculares. Y luego estaba Heidi Klum, que ya no era Heidi Klum, sino una estatua griega de mármol que había cobrado vida en las escaleras del Museo Metropolitano de Arte. Un momento de "otra dimensión".

La reina de Halloween hace acto de presencia en la Gala del Met.

La modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense Heidi Klum es conocida por sus espectaculares disfraces de Halloween; cada año, sus transformaciones se vuelven virales. Para la Gala del Met de 2026 y su temática "Arte del vestuario", aplicó la misma filosofía: ir hasta el final, sin medias tintas, y transformar su cuerpo en una obra de arte total.

La creación fue obra de Mike Marino, maquillador ganador del Óscar y colaborador habitual de Heidi Klum en sus looks de Halloween. «Transformó la tela en escultura, manipulando el látex y el spandex con una precisión extraordinaria para imitar la quietud, la delicadeza y la ilusión del mármol esculpido», explicó Heidi Klum en Instagram.

Una escultura griega que vuelve a la vida.

El look se inspiró en esculturas clásicas como la "Virgen Vestal Velada" de Raffaele Monti. Cubierta de pies a cabeza con látex y pintura corporal gris tiza que imitaba el mármol patinado, Heidi Klum lució un "vestido" drapeado, una corona floral y sandalias, completando así una fantasía greco-antigua perfectamente coherente. Prótesis faciales crearon la ilusión de un velo de piedra que cubría su rostro, y una corona floral completó esta apariencia de diosa de museo.

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Irreconocibles, y ese era el objetivo.

En las redes sociales, la reacción fue inmediata y unánime. Los fans comentaron en X (antes Twitter) en respuesta a una publicación de Variety: "ARTE. Entendió el mensaje". Un comentario viral lo resumió a la perfección: "Reconozco mejor a Heidi Klum con prótesis que a la verdadera Heidi Klum". Otros simplemente escribieron: "Es la única que realmente entendió el tema" o "¿Una escultura en movimiento? Vale. Eso es ARTE".

En Instagram, Heidi Klum comentó con entusiasmo sobre su propio look: "Me encanta la moda, me encanta el arte, y me encanta especialmente cuando ambos se fusionan". Una declaración que resumía mejor que cualquier crítica el espíritu con el que abordó la Gala del Met de 2026: no como una "aparición estelar", sino como una auténtica performance artística.

Tom Kaulitz, víctima de Medusa

Su esposo, el multiinstrumentista y compositor alemán Tom Kaulitz, la acompañó en la alfombra roja, vestido como una de las víctimas de Medusa: una figura de piedra. Esto fue un guiño a su disfraz de Halloween 2025, donde Heidi Klum se transformó en Medusa con prótesis de piel escamosa, serpientes animatrónicas en el cabello y lentes de contacto verde brillante. De esta manera, se completó el hilo conductor que conectaba la mitología griega con el mármol.

En resumen, Heidi Klum transformó la Met Gala en un museo viviente. Es la única que convierte cada alfombra roja en una auténtica performance de transformación. Y esa noche, fue la única que se convirtió, de verdad, en una obra de arte.