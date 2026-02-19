"Es demasiado raro": Esta sesión de fotos con Zendaya y Robert Pattinson es sorprendente

Zendaya y Robert Pattinson, el dúo estelar de la película "The Drama", desató la polémica con una sesión fotográfica ultraconceptual para la revista Interview (marzo de 2026). Inspirada en el thriller psicológico "¿Qué fue de Baby Jane?" (1962), esta imagen retro y cómica, con maquillaje blanco porcelana, labios rojos corridos y pelucas rubias rebeldes, sorprendió a las redes sociales. Lejos de ser una campaña promocional típica para su "comedia romántica oscura", estas imágenes plantean más preguntas que respuestas.

Un concepto atrevido y teatral

Fotografiada por Nadia Lee Cohen, la sesión de fotos presenta a los dos actores en una casa retro destartalada. En la portada, Zendaya se aferra a la espalda de Robert Pattinson, rodeándole la cintura con una pierna, mientras ambos miran a la cámara con una expresión cautivadora. Robert Pattinson lleva un top de encaje color marfil con tirantes finos y pantalones marrones desabrochados, mientras que Zendaya luce mangas de encaje de Chloé.

Otras fotos muestran vestidos florales azules a juego (Robert Pattinson de rodillas), trajes negros combinados (Zendaya recostada entre sus piernas) y Robert Pattinson con una camisa drapeada de Valentino, cigarrillo en mano. Toda la sesión combina alta costura y trajes vintage para lograr un efecto claramente transgénero.

Reacciones explosivas en línea

La reacción fue inmediata, pero negativa para muchos: "Es demasiado raro", "Ridículo", inundaron X (antes Twitter) e Instagram. Algunos fans se indignaron con el look de Robert Pattinson: "¿Por qué lo viste de mujer?" , "No parece un actor serio" , mientras que otros lo vieron como "el Joker y Harley Quinn después de un recital de baile".

Algunos incluso la acusan de sacrificar el alma para mantenerse a la moda. La minoría admiradora defiende su audacia artística: "Provocadora, como debe ser un thriller psicológico", "Perfecta para salir de la zona de confort". El sentimiento se repite en Reddit: a algunos les encanta la atmósfera "espectral y única", mientras que a otros las reacciones inquietantes les parecen precisamente el efecto deseado.

Promoción de una película de suspenso

Esta imagen captura a la perfección la premisa de "The Drama" (estreno el 3 de abril de 2026), dirigida por Kristoffer Borgli: una pareja al borde del matrimonio cuya semana se convierte en una pesadilla, oscilando entre la comedia romántica y la angustia psicológica. Esta es la primera colaboración en pantalla entre Zendaya y Robert Pattinson, tras "Dune: Parte Tres" y "La Odisea" a principios de este año.

En la entrevista, Zendaya lo encuentra inicialmente "misterioso y tranquilo", por consejo de su prometido Tom Holland ( "¡Es súper divertido!" ). Robert Pattinson se ríe: "Si no hablo mucho, la gente me encuentra intimidante, pero no interpreto el papel ". ¿El tema del rodaje? "No lo sé", resumen entre risas.

En definitiva, esta sesión de fotos genera controversia, pero ha generado mucha expectación: misión cumplida para una película que juega con la incomodidad. Zendaya y Robert Pattinson demuestran su audacia, incluso si eso significa ofender. Queda por ver si esta "incomodidad publicitaria" se trasladará a las salas de cine, o si Hollywood ha cruzado la línea demasiado difusa entre el arte y la incomodidad gratuita.