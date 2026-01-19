Esta modelo de 71 años luce su figura y brilla bajo el sol.

La modelo, actriz y escritora estadounidense Christie Brinkley deslumbra a sus fans al aparecer bajo el sol del archipiélago de las Islas Turcas y Caicos (Territorio Británico de Ultramar), con un atuendo rojo brillante que resalta su alegría de vivir y confianza en sí misma.

Un icono solar de 71 años

Para empezar el 2026, Christie Brinkley disfruta de unas vacaciones de ensueño en playas de arena blanca, que comparte con sus seguidores en un breve y alegre video. Aparece con un conjunto rojo brillante atado al cuello, adornado con anillos plateados en los tirantes y un escote pronunciado.

Con el pelo al viento y una sonrisa en los labios, se gira para mostrar tanto su atuendo como el entorno de ensueño: agua turquesa, exuberante vegetación y luz dorada al final del día, todo ello acompañado de una suave banda sonora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christie Brinkley (@christiebrinkley)

Una elegancia marcadamente retro

Este extravagante look forma parte de una serie de conjuntos meticulosamente elaborados que lleva luciendo desde principios de año en su destino vacacional. Apenas unos días antes, Christie Brinkley ya posaba frente a un espejo decorado con conchas y corales, que ha ido recopilando pacientemente durante sus 20 años de estancias en la isla, vestida con un conjunto negro de estilo retro con top y braguita de cintura alta.

También se la vio recientemente con un traje azul marino ajustado, sin tirantes y escotado, realzado con un pareo azul estampado atado a las caderas, bailando frente a villas con un arcoíris de fondo.

Madre y figura icónica de la moda durante décadas, Christie Brinkley demuestra que es posible mantenerse radiante, alegre y con estilo hasta bien entrados los setenta, por si alguien aún lo dudaba. Al aceptar plenamente su cuerpo, su edad y su estilo, Christie Brinkley envía a las mujeres un mensaje inspirador: no es solo para jóvenes, y puedes seguir sintiéndote bella y libre bajo el sol en cualquier etapa de la vida.