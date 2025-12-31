Beyoncé se convierte en multimillonaria y rompe un nuevo récord en la música

La cantautora estadounidense Beyoncé se ha convertido en la quinta artista multimillonaria, tras Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna. Este logro se basa en actuaciones teatrales extraordinarias y un catálogo musical excepcional.

Giras que rompen récords

Su gira "Cowboy Carter Tour" de 2025 superó los 400 millones de dólares en ingresos, convirtiéndose en la gira más taquillera del año para una artista solista. El año anterior, "Renaissance" ya había generado 600 millones de dólares, consolidando a Beyoncé como la reina indiscutible del panorama internacional.

Un catálogo de música en el corazón de su fortuna

La mayor parte de su riqueza proviene del control total sobre sus grabaciones maestras y de las regalías musicales. Esta sólida base se ve reforzada por otras iniciativas, como su marca Ivy Park y su línea de perfumes. Forbes la sitúa entre las tres músicas mejor pagadas del mundo.

Una reina de los Grammy, celebrada e influyente

Con 35 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año en 2025, Beyoncé ostenta la lista de galardones más impresionante de su generación. Se espera que copresida la Gala del Met este mayo, y representa una figura destacada de la música y la cultura.

Una pionera de la música femenina y negra

Beyoncé, la primera mujer negra en alcanzar este nivel de riqueza en la industria musical, encarna una historia de éxito ejemplar: control artístico absoluto, una visión estratégica aguda e influencia cultural global. Su trayectoria demuestra que combinar talento, independencia y ambición permite construir un imperio duradero.

Más allá del simbolismo financiero, la entrada de Beyoncé en el exclusivo círculo de músicos multimillonarios establece un nuevo modelo en la industria musical: el de una artista que controla su trabajo, su imagen y su destino. Al redefinir las reglas del éxito global, está sentando las bases para las generaciones futuras.