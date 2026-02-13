Search here...

A sus 65 años, la estrella de "Dirty Dancing" brilla en la playa.

Anaëlle G.
@jennifergrey/Instagram

Jennifer Grey sigue cautivando con su naturalidad y energía. El inolvidable Baby Houseman de la película de culto Dirty Dancing compartió recientemente una serie de fotos tomadas durante unas vacaciones en la playa con amigos.

Una mirada atemporal

En la primera foto, Jennifer Grey posa arrodillada sobre una toalla rosa, con un bikini negro y gafas de sol a juego. Lleva el pelo suelto y ondulado, y se la ve relajada frente al mar. En el pie de foto, la actriz menciona un "viaje de chicas muy esperado" y etiqueta a su amiga de toda la vida, la actriz estadounidense Tracy Pollan. Ambas mujeres muestran una alegre camaradería.

Una segunda foto muestra a las dos amigas juntas tomándose un selfi, claramente encantadas de compartir este momento. En otra imagen, Jennifer Grey camina con seguridad en aguas poco profundas, esta vez en traje de baño. Finalmente, una foto tomada desde abajo la muestra radiante con un fondo rocoso.

Los usuarios de Internet quedaron convencidos.

La sección de comentarios está repleta de elogios. "Preciosa", escribe un usuario. "Te ves increíble", añade otro. Un fan hace referencia con humor a la icónica frase de la película: "No se pone a Baby en una toalla", interpretando con humor una frase emblemática de "Dirty Dancing".

Casi 40 años después del estreno de la película que la catapultó al estrellato, Jennifer Grey sigue representando a una mujer de espíritu libre. Sin una puesta en escena excesiva, estas fotografías celebran la amistad, la confianza en sí misma y la alegría de ser plenamente ella misma.

En resumen, al compartir estos momentos de vacaciones, Jennifer Grey ofrece una imagen inspiradora de una mujer plena y fiel a sí misma. Prueba de que la luminosidad no proviene de la juventud ni de los estándares, sino de la autenticidad y la belleza de cada cuerpo que evoluciona y se afirma con el tiempo.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
