"Pensé que las mujeres me odiarían": la inesperada confesión de una actriz estrella en ascenso

Margaret Qualley ha acumulado numerosos proyectos y se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de su generación. Tras este rápido ascenso, la actriz y modelo estadounidense admite haber pasado por períodos de profundas inseguridades, especialmente en sus inicios. En una extensa entrevista reciente concedida a Vanity Fair , habla con franqueza sobre los miedos que la acosaban cuando empezó a trabajar en la industria cinematográfica a una edad muy temprana.

Un comienzo temprano en un mundo intimidante

Hija de la actriz y modelo estadounidense Andie MacDowell, Margaret Qualley creció rodeada de Hollywood. Debutó en el cine antes de cumplir 20 años. Su primer papel importante en la gran pantalla llegó en 2013 en "Palo Alto", dirigida por Gia Coppola. Recuerda sentirse abrumada: trabajar desde muy joven, aprender rápido y comprender las reglas no escritas de una industria de alto perfil.

A pesar de estar rodeada de personas familiarizadas con la industria cinematográfica, dice que sintió cierta vulnerabilidad. La atención centrada en su imagen, apariencia y personalidad la llevó a protegerse. Fue solo más tarde, con la experiencia, que, según explica, comenzó a recuperar el control de su carrera y su identidad artística.

Una confesión poderosa, teñida de miedo.

A lo largo de la entrevista, Margaret Qualley expresó con precisión lo que sentía en ese momento: «Pensé que si era plenamente yo misma, las mujeres me odiarían y los hombres me harían daño», confesó. Esta declaración arroja luz sobre su estado de ánimo en aquel entonces. Según ella, este miedo la llevó a reprimir ciertos aspectos de su personalidad, en particular todo lo relacionado con su feminidad.

Explica que antes sentía que afirmarse por completo conllevaba un riesgo, ya sea en términos de juicio o de seguridad. Hoy, afirma haber evolucionado. "Ahora que tengo más control sobre mi vida, puedo expresar con mayor libertad la sensualidad y la feminidad", explica en la misma entrevista. Una forma de afirmar que, con el tiempo, ha ganado confianza.

Una carrera en plena aceleración

Desde su debut, Margaret Qualley ha interpretado numerosos papeles. Obtuvo un gran reconocimiento en "Érase una vez... en Hollywood" y posteriormente en "The Substance". Hoy en día, cuenta con decenas de créditos en cine, televisión y videos musicales. Admite sin reservas que este ritmo exigente puede ser "difícil de mantener".

En la entrevista, admite ser "muy competitiva" consigo misma y "a veces aceptar demasiados proyectos a la vez". Incluso menciona decisiones que, en retrospectiva, llamaría "errores", no porque fueran malas, sino porque no las volvería a cometer hoy.

Recuperar la propia imagen

Más allá de los proyectos, es sobre todo la trayectoria personal lo que destaca en esta entrevista. Margaret Qualley habla de la importancia de haber ganado confianza, especialmente gracias a quienes la rodean, incluyendo a su esposo, el músico Jack Antonoff, con quien se casó en 2023. Explica que ahora "se siente más libre para explorar todas las facetas de su personalidad".

Su historia arroja luz sobre una realidad que a menudo se pasa por alto: empezar joven en una industria tan publicitada puede generar miedos profundos. Al compartir estos sentimientos, la actriz no busca generar controversia, sino explicar su trayectoria profesional.

Hoy, con su carrera en pleno auge, Margaret Qualley parece haber encontrado un equilibrio más sólido entre la ambición profesional y la autoafirmación personal. Su confesión, lejos de dañar su imagen, subraya la complejidad de un camino construido paso a paso, entre la vulnerabilidad inicial y la confianza recuperada.