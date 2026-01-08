"Es el cuerpo de una mujer sana": responde a las críticas sobre su físico

Lara Raj, miembro del grupo de K-pop KATSEYE, rompió recientemente su silencio ante una ola de comentarios tóxicos sobre su apariencia. En un mensaje publicado a principios de enero de 2026 en Weverse (una red social donde los artistas pueden comunicarse con sus fans), la joven artista denunció la humillación corporal que ha sufrido desde el inicio de la gira.

Una gira bajo fuego de la crítica

Entre los focos de atención y la intensa coreografía, Lara descubrió el lado oscuro de la fama. "Vi muchísimas conversaciones repugnantes sobre mi cuerpo durante la gira", escribió con franqueza. Algunos fans, obsesionados con los estándares de belleza ultradelgados, no soportaban su cuerpo. Los insultos proliferaron, calificando su vientre o sus curvas de "perturbadores" durante las actuaciones.

Lara Raj contraataca

Con una mezcla de sarcasmo y firmeza, Lara Raj contraataca: "A algunas personas les aterra tanto el cuerpo sano de una mujer que es divertidísimo... ¡Tranquilízate!". Acepta plenamente su físico, a la vez que recuerda que un cuerpo sano puede adoptar muchas formas: ser delgado o musculoso no significa necesariamente estar sano, al igual que un cuerpo con curvas no es lo contrario. Lejos de esconderse, transforma el ataque en una declaración de amor propio: "Amo mi cuerpo y siempre lo amaré. ¡Tú también deberías amar el tuyo, sea cual sea su aspecto!". Porque sí, ningún cuerpo merece ser juzgado.

Un debate que va más allá de las redes sociales

Su discurso desató acalorados debates en Reddit y TikTok. Mientras muchos aplaudieron su valentía frente a los estándares tóxicos de la industria musical, otros persistieron en su hipocresía: elogiaron un "cuerpo normal" mientras se enfocaban en su abdomen. Lara desafió estos anticuados estándares orientales, recordando a todos que bailar durante horas no impide tener barriga o curvas.

Al negarse a ceder ante la presión, Lara Raj está redefiniendo la belleza en la industria. Su mensaje resuena como un llamado a la tolerancia: un cuerpo en movimiento merece admiración, no juicio. Con tan solo 20 años, ya impone su visión, demostrando que la verdadera fuerza se mide en la confianza, no en centímetros de cintura.