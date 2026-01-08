Search here...

"Es el cuerpo de una mujer sana": responde a las críticas sobre su físico

Léa Michel
@lararajj/Instagram

Lara Raj, miembro del grupo de K-pop KATSEYE, rompió recientemente su silencio ante una ola de comentarios tóxicos sobre su apariencia. En un mensaje publicado a principios de enero de 2026 en Weverse (una red social donde los artistas pueden comunicarse con sus fans), la joven artista denunció la humillación corporal que ha sufrido desde el inicio de la gira.

Una gira bajo fuego de la crítica

Entre los focos de atención y la intensa coreografía, Lara descubrió el lado oscuro de la fama. "Vi muchísimas conversaciones repugnantes sobre mi cuerpo durante la gira", escribió con franqueza. Algunos fans, obsesionados con los estándares de belleza ultradelgados, no soportaban su cuerpo. Los insultos proliferaron, calificando su vientre o sus curvas de "perturbadores" durante las actuaciones.

@ari_is_rosie Estoy loca por ella. De verdad. @KATSEYE @LARA RAJ #katseye #lararaj #beautifulchaostour #fyp #foryoupage ♬ Killshot (Ralentizado + Reverberación) - Magdalena Bay

Lara Raj contraataca

Con una mezcla de sarcasmo y firmeza, Lara Raj contraataca: "A algunas personas les aterra tanto el cuerpo sano de una mujer que es divertidísimo... ¡Tranquilízate!". Acepta plenamente su físico, a la vez que recuerda que un cuerpo sano puede adoptar muchas formas: ser delgado o musculoso no significa necesariamente estar sano, al igual que un cuerpo con curvas no es lo contrario. Lejos de esconderse, transforma el ataque en una declaración de amor propio: "Amo mi cuerpo y siempre lo amaré. ¡Tú también deberías amar el tuyo, sea cual sea su aspecto!". Porque sí, ningún cuerpo merece ser juzgado.

Un debate que va más allá de las redes sociales

Su discurso desató acalorados debates en Reddit y TikTok. Mientras muchos aplaudieron su valentía frente a los estándares tóxicos de la industria musical, otros persistieron en su hipocresía: elogiaron un "cuerpo normal" mientras se enfocaban en su abdomen. Lara desafió estos anticuados estándares orientales, recordando a todos que bailar durante horas no impide tener barriga o curvas.

Al negarse a ceder ante la presión, Lara Raj está redefiniendo la belleza en la industria. Su mensaje resuena como un llamado a la tolerancia: un cuerpo en movimiento merece admiración, no juicio. Con tan solo 20 años, ya impone su visión, demostrando que la verdadera fuerza se mide en la confianza, no en centímetros de cintura.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Bradley Cooper responde a las acusaciones de cirugía plástica
Article suivant
A sus 59 años, la apariencia de esta modelo es cautivadora.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 59 años, la apariencia de esta modelo es cautivadora.

Chuando Tan, fotógrafo y exmodelo singapurense nacido en 1966, presume de un rostro terso, físico atlético y un...

Bradley Cooper responde a las acusaciones de cirugía plástica

Bradley Cooper finalmente ha despejado el misterio que rodea su rostro. Como invitado en el podcast " Smartless...

Vestida con ropa deportiva, Eva Longoria luce su tonificada figura

Tras su legendaria sonrisa y elegancia natural, la actriz, directora, productora y modelo estadounidense Eva Longoria esconde una...

"¿Por qué hay que casarse para ser feliz?": Esta cantante rompe un tabú

Rosé, la icónica voz del grupo femenino surcoreano de K-pop Blackpink, habló recientemente con franqueza en el podcast...

Se dice que esta modelo es la más rica de todas las modelos de Victoria's Secret.

Dejó la pasarela hace casi 20 años, pero su influencia nunca ha menguado. Ícono de la pasarela, Gisele...

Quiso maquillarse en la oscuridad y su rostro se transformó: esta actriz cuenta su historia

Al regresar al set de "LIVE with Kelly & Mark" el 5 de enero de 2026, Kelly Ripa...

© 2025 The Body Optimist