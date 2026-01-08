Search here...

Bradley Cooper responde a las acusaciones de cirugía plástica

Extrait du film « Is this thing on ? »

Bradley Cooper finalmente ha despejado el misterio que rodea su rostro. Como invitado en el podcast " Smartless ", el actor, director y productor estadounidense abordó los persistentes rumores de cirugía plástica que han circulado en redes sociales durante meses.

Bradley Cooper sale del silencio

Durante su aparición en el programa presentado por el actor canadiense-estadounidense Will Arnett, el actor, director y productor estadounidense Jason Bateman, y el actor y productor estadounidense Sean Hayes, la conversación rápidamente derivó hacia un tema inesperado: su apariencia. Will Arnett contó cómo a menudo le preguntaban qué secreto poco conocido podía revelar sobre su amigo Bradley Cooper, dada la creciente especulación en torno a una posible intervención quirúrgica. Fue entonces cuando pronunció una frase que lo resumió todo: "Todos creen que Bradley se ha operado, pero lo que la gente no sabe es que no es así".

"Por supuesto que no hizo nada."

Will Arnett, casi molesto, insiste, repitiendo que "claro que no se ha hecho nada", mientras Jason Bateman asiente. Bradley Cooper confirma entonces que, en las últimas semanas, desconocidos se le han acercado para decirle lo bien que se ve, a veces insinuando un cambio "sospechoso". El actor, por su parte, no da más detalles sobre ningún procedimiento, no menciona ningún lifting facial, simplemente sugiere que su rostro es fruto del tiempo, el trabajo duro... y la percepción de los demás.

Rumores, redes e imagen pública

Los presentadores también denunciaron las tonterías que circulan en línea, los videos que diseccionan su supuesta "transformación" como si fueran un caso en su contra. En redes sociales, algunos se obsesionan comparando fotos, convencidos de que la verdad se esconde en un ángulo de luz diferente o en una arruga descolorida. Al negarse a dar más detalles, Bradley Cooper optó por una respuesta firme pero enigmática: lo negó, sin alimentar más los rumores.

Irónicamente, el hombre que ya estuvo en el centro de la controversia por usar una prótesis nasal en "Maestro" se encuentra nuevamente siendo juzgado por su apariencia y no por su trabajo. Sin embargo, con su nueva película "¿Está funcionando?", dirigida por él y protagonizada por Will Arnett, es su talento el que debería mantenerse en primer plano.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Vestida con ropa deportiva, Eva Longoria luce su tonificada figura

